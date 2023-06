Trnava - Futbalisti Spartaka Trnava začali vo štvrtok letnú prípravu zatiaľ s minimom nových tvári, ďalšie však majú do kádra pribúdať v najbližších dňoch. Úvodný tréning absolvovala posila z Trenčína - stredopoliar Filip Bainovič. "Andeli" už majú podpísaného aj Philipa Azanga, krídelník sa k mužstvu pridá v najbližších dňoch.

V areáli Lokomotívy zarezávalo počas tréningovej jednotky päť brankárov a šestnásť hráčov, Kazeem Bolaji sa pre svalové zranenie pripravoval iba pod vedením klubovej fyzioterapeutky Lenky Jurišičovej. U červeno-čiernych zatiaľ prevažujú odchody. V klube po vypršaní zmlúv nepokračujú Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava), Matej Čurma, Alex Iván, Dyjan Azevedo (hľadajú si kluby), Filip Twardzik (ukončené hosťovanie z LASK Linz). Klub nepočíta ani s viacerými hráčmi, ktorí boli na hosťovaní. Káder sa ešte bude kryštalizovať.

"Odišli hráči, ktorým sa skončili zmluvy. Paurovi a Ristovskemu sme povolili hľadať si nové mužstvo. Uvidíme, ako to dopadne s nimi, v Trnave majú stále platné kontrakty. Z nových tvárí je s nami Bainovič, zajtra sa pridá Azango. Čo sa týka ďalších príchodov, niečo by sa mohlo udiať ešte v tomto alebo budúcom týždni. Máme záujem o hráčov do defenzívy aj ofenzívy. Snažíme sa mužstvo okysličiť a omladiť. Prídu mladší a talentovaní hráči," uviedol tréner Spartaka Michal Gašparík, ktorý má v klube aj kompetencie športového riaditeľa. "Potrebujeme ešte minimálne štyroch hráčov, možno piatich. Káder by mal potom adekvátnu kvalitu. Aj v našej lige máme niekoho vyhliadnutého, uvidíme, či to bude možné. Hlavne máme možné posily rozrobené v zahraničí."

Prvý tréning absolvovali aj Kenneth Ikugar, ktorý na jar hosťoval v Zlatých Moravciach a Kelvin Boateng. Ten bol na hosťovaní v Karvinej. "Ikugara chceme pár dní vidieť, viem, že to mal v Zlatých Moravciach ťažšie. Hrali iným systémom ako my. Chceme ho vidieť s kvalitnejším mužstvom a kvalitnejšími hráčmi. S Boatengom nepočítame, ale má s nami platnú zmluvu. Umožníme mu, ako aj ďalším chalanom s nami trénovať a potom uvidíme, kam sa posunú," pokračoval Gašparík.

Abdulrahman Taiwo bol v minulej sezóne kľúčovým trnavským hráčom, strelil štrnásť ligových gólov a stal sa štvrtým najlepším strelcom súťaže. V Spartaku bol na hosťovaní z dánskeho SonderjyskE, v klube pracujú na jeho prestupe. Ani Michal Gašparík však momentálne nevie povedať, či k transferu príde. "Poviem pravdu, že netuším. Trnava dala ponuku, ktorú si mohla dovoliť. Vieme, že sú v hre kluby, ktoré dokážu dať viac. Samozrejme, slovo v tom má aj samotný Taiwo. Pokiaľ tu hráč chce zostať, môže to zavážiť. Uvidíme, ako sa to vyvinie."

Dobrou správou pre Spartak je návrat kapitána Martina Mikoviča po zranení do plného tréningu. "Už idem naplno, dotrénoval som sval, všetko by malo byť v poriadku," povedal Mikovič. "Andeli" síce začínajú spomedzi ligového pelotónu s prípravou medzi poslednými, hráči však už zaberali aj cez dovolenky na základe individuálnych plánov. "Mali sme doma predprípravu, asi šesť bežeckých tréningov. Nabehli sme na záťaž. Neteším sa na behy v teple, prvý týždeň býva kritický, ten keď zvládnem, už mi môžu tréneri naložiť koľko chcú," povedal Mikovič, ktorý mal len stručný preslov k spoluhráčom. "Väčšina hráčov zostala z pôvodného kádra, Filipovi Bainovičovi som povedal, že ho vítam v najkrajšom meste a najlepšom klube," dodal Mikovič.

Bainovič bude v Trnave nosiť dres s číslom 25, Azango si vybral jedenástku. "Každý vie, aký je Trnava veľký klub a aké má ciele. Každý hráč chce bojovať o titul a poháre," uviedol Bainovič k príchodu do Spartaka. "Musím sa poďakovať Martinovi Škrtelovi. Viedli sme spolu mnohé rozhovory, aj to bol veľký dôvod, prečo som prišiel do Trnavy," dodal.

Trnavu čaká v príprave sústredenie v Slovinsku, v rámci ktorého sa stretnú s NK Rijeka a Hajdukom Split. Po návrate si sily zmerajú s Wislou Plock, Sturmom Graz a generálka je zatiaľ v štádiu riešenia. Klub pripravuje na 22. júla zápas s tímom zvučného mena v rámci osláv storočnice klubu. Súťažné zápasy začne v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy, domáca liga odštartuje posledný júlový víkend.

Program letnej prípravy Spartaka

22.6. - 1.7.: sústredenie v Slovinsku

23.6.: Olimpija Ľubľana – Spartak Trnava (v Slovinsku)

28.6.: Hajduk Split – Spartak Trnava (v Slovinsku)

4.7.: Spartak Trnava - Wisla Plock (na Slovensku)

8.7.: Sturm Graz – Spartak Trnava (v Rakúsku)

15.7.: zápas v štádiu riešenia

22.7.: Zápas k oslave storočnice Spartaka (v Trnave)