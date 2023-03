Bazilej - Futbalisti Slovana Bratislava si vytvorili do osemfinálovej odvety Európskej konferenčnej ligy veľmi sľubnú východiskovú pozíciu. Na pôde švajčiarskeho Bazileja remizovali vo štvrtok 2:2 najmä zásluhou zlepšeného výkonu v druhom polčase. Za výkon v ňom tréner Vladimír Weiss svojich zverencov pochválil, no ako poznamenal, jeho tím mohol zápas doviesť aj do víťazstva.

Na štadióne Sv. Jakuba išli do vedenia domáci už v 6. minúte zásluhou Zekiho Amdouniho, v 17. minúte vyrovnal Jurij Medveděv. Päť minút pred koncom prvého polčasu však vrátil domácim vedenie Andi Zeqiri. Po prestávke Slovan však zlepšil hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Malika Abubakariho. "Výsledok je dobrý. Je to polčas, doma začíname od nuly. Ale vzhľadom na to že sme zle začali, je to dobrý výsledok. Ako sme ku koncu mohli vyhrať, mohli sme aj prehrať. Druhý polčas bol nedobrý, druhý sme hrali dobre," povedal tréner Slovana po zápase.

Slovenský majster bol v prvom polčase pod tlakom, no po zmene strán sa karta obrátila. "Hovoril som hráčom, že musíme byť silnejší na lopte, pretože zo začiatku zápasu oni veľa behali a my sme strácali ľahké lopty. My dostávame góly z ničoho. Góly padajú po chybách, ale upozornil som hráčov, že v druhom polčase musíme byť silnejší na lopte. Keby sme mali viac trpezlivosti, bolo by to ešte lepšie. Ale za druhý polčas musím hráčov pochváliť. Bazilej má kvalitu a mladé perspektívne mužstvo. Teší ma, že sme to otočili a mali sme sily aj na víťazstvo. Škoda, že nemáme dvojmetrových obrancov. Ich tréner nás ľahko prečítal, naši stopéri majú 180 cm, súper hral na centrované lopty. Ale pri prvom góle mal ísť brankár von, ale ok to sa stane. Ale nesmie sa to stať v takomto zápase. My sme dobre kontrovali, ale chýbala nám väčšia kvalita v ofenzívnej fáze. Obetovali sme Čavriča na kraj, nebol taký nebezpečný, ale zápas si odrobil. Riskovali sme, že chceme byť ofenzívni v tom systéme, ktorí sme hrali, to sa nám relatívne v druhom polčase podarilo," uviedol Weiss.

Pred duelom si tréner "belasých" lámal hlavu nad tým, koho postaví do stredu poľa namiesto potrestaného Kankavu. Rozhodoval sa medzi Agbom a Lichým, napokon sa rozhodol pre 22-ročného Slováka. "Bol náš najlepší hráč. Hodnotím to z tej pozície, čo som od neho chcel a čo pre mužstvo urobil. Hral druhýkrát po návrate ťažký zápas, zhostil sa toho výborne," konštatoval Weiss.

V druhom polčase zlepšili výkony viacerí hráči, najmä však Abubakari, ktorý sa dočkal odmeny v podobe gólu na 2:2. "Celé mužstvo hralo lepšie druhý polčas a tým pádom aj Abubakari. Oni hrali nižšie, takže sa nám hralo lepšie, dobre sme kombinovali. Minútu pred gólom sme išli striedať, ale povedal som, že chvíľku počkajme, že príde ešte šanca. A prišla. V prvom polčase bol málo aktívny proti lopte, druhý polčas to robil lepšie. Vlado mu pekne nacentroval a on má dobrú hlavu a neskutočné načasovanie," zhodnotil tréner Slovana.

Pred odvetou je tak všetko otvorené. "Belasí" ju budú chcieť zvládnuť aj vďaka podpore plného Tehelného poľa, no ešte predtým ich čaká silný súper v lige. "Výsledok je dobrý aj pre fanúšikov. Verím, že doma príde plný dom, ale ešte predtým musíme zvládnuť Žilinu," uzavrel Weiss.