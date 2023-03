Michalovce - Dôkladná príprava na súpera, ale aj bojovnosť a výborné výkony brankára Stanislava Škorváneka boli rozhodujúce faktory postupu hokejistov Michaloviec do semifinále play off Tipos extraligy.

Tréner Peter Kudelka po sérii so Slovanom Bratislava uznal, že väčšia hráčska kvalita bola na strane súpera, o to viac však vyzdvihol nasadenie a bojovnosť svojho mužstva. Michalovčania sa zároveň stali prvým tímom, ktorý postúpil medzi najlepšiu štvorku extraligy po tom, čo v základnej časti obsadil 8. miesto.

Michalovčania zvíťazili v sérii 4:2 na zápasy po tom, čo ju ukončili domácim triumfom 3:0. V ňom sa ako kľúčové ukázali góly obrancov Zacha Osburna a Christiána Michalčina v krátkom slede v polovici druhej tretiny. Sviatočný strelec Michalčin, ktorý v základnej časti neskóroval ani raz, strelil v semifinále dva góly. Aj táto skutočnosť akoby demonštrovala, že play off je úplne iná súťaž. "Málokto nám veril, že môžeme zdolať Slovan. Je to výborný pocit. Ďalej máme Košice a to je pre mňa ešte o niečo viac než Slovan, takže sa na to veľmi teším," poznamenal Michalčin.

Dôležitý faktor michalovského postupu bol výkon v defenzíve, ktorý podporil brankár Stanislav Škorvánek. V 6 zápasoch inkasoval iba 12 gólov, dosiahol 94,92-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 1,96 inkasovaného gólu a sériu zakončil štvrtým čistým kontom v sezóne. "Záverečný zápas série bol z našej strany jeden z najlepších. Spoluhráči mi veľmi pomohli, dôležité boli aj dva góly v krátkom úseku po sebe. V sérii sme sa veľmi sústredili na domáce zápasy. V nich sme zistili, že môžeme zvíťaziť. Išli sme od zápasu k zápasu a vyšlo to," zhodnotil Škorvánek.

Michalovskí hokejisti si pred sériou uvedomovali, že jej favorit je Slovan. Táto pozícia im vyhovovala, no aj vzhľadom na vzájomné zápasy v základnej časti si verili. Slovanu dovtedy podľahli iba v úvodnom meraní síl v sezóne, ďalšie tri zápasy sa skončili ich víťazstvom. "Belasých" napokon zdolali vo všetkých piatich domácich dueloch v ročníku. "Vzájomné zápasy v základnej časti ukázali, že vieme hrať proti Slovanu. Dôležité bolo, že v každom zápase, v ktorom sme zvíťazili, sme sa prezentovali kvalitnou defenzívou. Naše mužstvo má veľký charakter a dokázalo to aj tým, že dokázalo zdolať taký tím ako Slovan," povedal útočník Dávid Buc, ktorý gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre posledného duelu v sérii. "Slovan sme si dôkladne rozobrali. Mali sme pred každým zápasom špeciálne mítingy. Vedeli sme, ako hrajú a čo treba robiť. Sme radi, že nám to vyšlo," dodal.

Špeciálny náboj mala séria pre trénera Michaloviec Petra Kudelku. Rodený Bratislavčan bol v sezóne 2022/2023 už tretí hlavný tréner Dukly po Tomovi Coolenovi a Romanovi Stantienovi. Premiéru v pozícii absolvoval v základnej časti práve na Slovane a víťazstvo 3:2 akoby naznačilo, že dôverne známe prostredie mu prinesie úspech. Napokon svojich zverencov doviedol k prestížnemu triumfu nad obhajcom majstrovského titulu. "Kvalita bola na strane súpera. My sme mali excelentného brankára, ktorý nás držal v hre o postup. Ukázali sa lídri nášho tímu. Napriek ťažkému záveru základnej časti, po ktorom navyše prišlo ešte predkolo play off, neboli naše ubúdajúce sily kľúčový element," poznamenal Kudelka.

Jeho zverenci zvládli vo vyraďovacej časti už dve náročné série. V kvalifikácii do štvrťfinále vyradili Duklu Trenčín po tom, čo postup dosiahli po víťazstve v piatom rozhodujúcom zápase. Ani účasť v prvom kole play off napokon pre nich nebola konečná a druhýkrát si zahrajú v semifinále. V ňom nastúpia od piatka 31. marca proti víťazovi základnej časti HC Košice.