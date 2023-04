Trnava - Dunajská Streda dokázala v Trnave zmeniť nepriaznivý vývoj zápasu, vyrovnať na 1:1 a udržať sa tak na čele tabuľky futbalovej Fortuna ligy aj po šiestom kole nadstavbovej časti. Pred Slovanom Bratislava má aktuálne náskok jedného bodu.

Remízu brali po zápase obe strany. "V prvom polčase sme boli jednoznačne lepší, pressovali sme súpera, mali sme svoj plán, s ktorým sme išli do zápasu. Nechceli sme ich pustiť do ich hry. Vychádzalo nám to a dostali sme sa do vedenia. V druhom dejstve sme sa trochu zatiahli a nechali ich rozvinúť akcie. Napokon nám po jednej z nich dali gól," hovoril obranca Spartaka Kristián Koštrna.

"Bol to náročný zápas, stáli proti sebe dva silné tímy. V prvom polčase sme začali trochu nesústredene, napokon sme inkasovali aj gól, čo sa javilo ako problém, našťastie nám po obrátke vyšli herné úpravy a vyrovnali sme. Tréner urobili veľmi dobrý ťah so zmenou rozostavenia," hodnotil stredopoliar Dunajskej Stredy Ammar Ramadan.

Spartak Trnava bol v prvom polčase dominantný, Dunajskú Stredu dostal pod tlak a krátko pred odchodom do kabín sa ujal vedenia, keď po štandardke Procházku skóroval Taiwo. Aj druhý polčas začali andeli dvoma nebezpečnými strelami, zmena prišla v 56. minúte, keď tréner hostí Adrian Guľa nasadil namiesto Kalmára stopéra Kružliaka, DAC prešiel na herný systém 3-5-2 a ovládol dianie na trávniku. Výsledkom bol vyrovnávajúci gól Andzouanu po ideálnej prihrávke Pinta za trnavskú obranu. "Nemôžeme ovplyvniť súpera, ale môžeme ovplyvniť to, ako naši chalani budú pracovať. Preto ma teší reakcia v druhom polčase, keď sme zhodili zo seba tlak a boli sme ľahší, rýchlejší. Po zmene rozostavenia sme zápas dostali pod kontrolu a dostali sa naspäť do hry. Sú dni, keď vás súper chytí a môže byť v niečom lepší. Obzvlášť na tomto krásnom štadióne je Trnava silná. Som rád, že chalani sa do toho vrátili a dokázali odmakať a odpracovať zápas. Získali bod, ktorý môže byť rozhodujúci v ďalšom priebehu súťaže," hovoril na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Dunajskej Stredy.

Jeho náprotivok Michal Gašparík chcel od svojich hráčov lepšiu reakciu na zmeny v hernej schéme súpera. "Predtým sme hrali proti Banskej Bystrici, ktorá hrala systémom 3-5-2. Automatizmy v pressingu by mali hráči mať. Z toho som trochu sklamaný, pretože som pri tíme pomerne dlho a hráči by na ihrisku mali vedieť reagovať, aj keď nedostanú pokyn. Ja si v takejto atmosfére ukričím len pár hráčov pri čiare, ostatní to nepočujú. Zápas sa vyvíjal rýchlo, nebolo tam veľa prerušení, hráči sa posúvali len zónovo a nemali sme nachystaný pressing. Až keď sme urobili striedania, dokázali sme si to na ploche uložiť. DAC nás ale dovtedy potrestal," komentoval Gašparík.

Guľa nebol spokojný s výkonom svojho tímu v prvom polčase, k zmene, ktorá pretočila zápas, sa však rozhodol až v priebehu druhého dejstva. "Hovorili sme o tom už cez prestávku. Dôležité bolo udržať náš systém, v ktorom sme silní. Trnava hrala vo vysokom postavení, ale trochu inak ako v zápase u nás. Chceli sme vedieť, ako budú hráči reagovať, keď dostanú pokyny. Dali sme ešte šancu chalanom, ktorí boli zrelí na to, aby sme ich striedali. Musia sa učiť pracovať s očakávaniami. Preto sme sa rozhodli s kolegami z realizačného tímu, že im ešte dáme možnosť reagovať. Ak by sme inkasovali druhýkrát, bol by to problém, ale išli sme do rizika so zmenou rozostavenia a som rád, že to vyšlo. Verím, že to môže byť naša zbraň, prídu zápasy, kde túto hernú schému budeme môcť využiť v náš prospech," dodal Guľa.

Čiernou škvrnou duelu boli zranenia Čurmu a Blackmana. V šprinte pri autovej čiare si pri vzájomnom súboji obaja protihráči naraz privodili svalové problémy. Kým v prípade futbalistu Dunajskej Stredy vládne ohľadne hráčovho skorého návratu do záťaže optimizmus, Trnavčania sa obávajú, že u Čurmu pôjde o problém, ktorý ho môže vyradiť do konca sezóny. "Je to kuriozita, že koho dáme na ľavú obranu, vypadne nám dlhodobo. Ide už o tretieho hráča na tomto poste, ktorý sa zranil," dodal Gašparík, ktorému chýbajú pre zdravotné ťažkosti dlhodobo aj ďalší krajní zadáci Mikovič a Bolaji.