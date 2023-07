Šport24.sk Futbal Slovensko Trnavu proti Valencii hnal do útoku aj Martin Škrtel: Aha, pri čom sme ho načapali! Foto: spo

Bol oporou Liverpoolu, dnes kope do lopty za dedinu. Futbalový svetobežník Martin Škrtel ukončil svoju kariéru v Spartaku Trnava pred dvomi rokmi, no stále je spätý s milovaným klubom. Nechýbal ani na zápase s Valenciou, no príklad si z neho neberte.