Trnava 5. septembra (TASR) - Bývalý slovenský reprezentačný útočník Michal Ďuriš sa stal novou posilou FC Spartak Trnava. Prichádza na hosťovanie do konca roka z cyperského klubu Othellos Athienou.

Ďuriš je odchovanec banskobystrického futbalu, odkiaľ v roku 2010 prestúpil do Viktorie Plzeň, kde zažil najúspešnejšie obdobie. S Viktorkou získal tri tituly majstra Česka. Nastúpil na viac ako dvesto zápasov a strelil 53 gólov. Neskôr hrával aj v ruskom Orenburgu a naposledy pôsobil na Cypre. S Omoniou Nikózia vybojoval pred dvoma rokmi titul a v júli tohto roka sa stal hráčom Athienou.

Tridsaťpäťročný útočník odohral v drese slovenskej reprezentácie 59 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov. Zúčastnil sa aj na dvoch ME a odohral šesť zápasov. "Najťažšie bolo zohnať útočníka. Nemali sme to vôbec pripravené, lebo nikto nepočítal, že nám na dlhšie vypadne Ďjuričin. Veľmi ťažko sa zháňajú hráči v septembri. Som rád, že sme boli trpezliví a zachovali sme chladnú hlavu. Boli sme dokonca rozhodnutí, že pokiaľ by nevyskočil niekto overený alebo zaujímavý, tak nezoberieme nikoho. Nakoniec nám pomohol Škrťo a prišlo toto meno. Skvelú robotu odviedol celý klub a rýchlo sme sa dohodli. Bude to obrovský impulz do mužstva, aj do slovenskej ligy. Verím, že nám výrazne pomôže v skupine aj v lige. Typologicky sa hodí do Trnavy, svoju kvalitu dokázal aj na reprezentačnej úrovni," povedal tréner Michal Gašparík pre oficiálnu stránku klubu.

Ďuriš odohral v rôznych pohárových súťažiach viac ako 80 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov. Hral v skupine vo všetkých troch európskych pohároch a zo všetkých vyčnieva dvojnásobné pôsobenie v Lige majstrov v rokoch 2011 a 2013. K mužstvu sa pripojí v najbližších dňoch počas reprezentačnej prestávky.

Trnavčania deklarovali po postupe do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) snahu posilniť sa na niektorých postoch. Okrem Ďuriša sa im podarilo získať Jána Bernáta. Ofenzívny stredopoliar prišiel na ročné hosťovanie z belgického klubu KWC Westerlo. Angažovali aj mladého srbského stopéra Andreja Djuriča. Odchovanec Crvenej zvezdy Belehrad a reprezentant do 21 rokov prichádza na hosťovanie s opciou na prestup.

"Chcel by som sa všetkým v klube poďakovať za odvedenú prácu pri týchto prestupoch, hlavne v posledných hodinách transferového okna. Aj tu je vidieť, že vieme, čo robíme a že klub stále posúvame dopredu. Zachovali sme chladnú hlavu, tak ako aj v iných situáciách a nakoniec sa nám to vyplatilo a dotiahli sme tri veľmi kvalitne posily," skonštatoval Gašparík. Slovenský zástupca si v H-skupine EKL zmeria sily s Fenerbahce Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Nordsjälland.