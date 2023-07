Košice - Futbalisti FC Košice remizovali v 1. kole Niké ligy s ŠK Slovan Bratislava 0:0. Zápas nováčika najvyššej súťaže s úradujúcim majstrom sledovalo na vypredaných tribúnach 5834 divákov.

Duel sa hral vo výbornej atmosfére, o ktorú sa na zaplnenom štadióne postarali oba početné fankluby. V prvom polčase sa hral zaujímavý futbal, ktorému nechýbali šance. Najväčšiu z nich mal v 33. minúte Zmrhal, ale košického brankára Kiru neprekonal. V druhom polčase mali viac z hry hostia, dostali sa k viacerým streleckým pokusom, ale nedokázali skórovať.

1. kolo Niké ligy:

FC Košice - ŠK Slovan Bratislava 0:0

Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Vorel, ŽK: Qose, Medved, Gallovič - Agbo, Lichý, 5836 divákov.

Košice: Kira - Golikov, Krivák, Šindelář, Mizerák - Qose (71. Gallovič), Greššák - Pačinda (90+7. Sovič), Faško (90. Sagna), Turčák (90. Petrák) - Medved

Slovan Bratislava: Borjan - Blackman (72. Pauschek), Križan (80. Savvidis), Wimmer, Vojtko - Agbo (66. Tolič) - Kucka, Lichý - Zmrhal (71. Barseghjan), Abubakari, Marcelli (80. Zuberu)

hlasy:

Anton Šoltis, tréner FC Košice: "V prvom polčase sa hral veľmi dobrý futbal pred veľmi dobrou diváckou kulisou. Ja som si to veľmi užil. Vedeli sme o kvalite Slovana. V druhom polčase nás už pritlačil, mal dostatok gólových šancí. Náš druhý polčas už bol viac o defenzíve, mali sme aj šťastie. Vpredu sme už nevedeli podržať loptu, naše tempo hry už nebolo také ako v prvom polčase. Máme ešte čo robiť. Oťukali sme si, no potrebujeme ešte nejaké zápasy, aby si hráči na seba lepšie zvykli. Verím, že budeme platné mužstvo v lige."

Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava: "Rád som sa po dlhých rokoch vrátil do Košíc. Som rád, že Košice znovu hrajú ligu, patria do nej. Zápas mal svoju kvalitu. Na domácich bolo vidno, že hrajú s obrovskou dávkou nasadenia, najmä v prvom polčase. My sme si vypracovali dostatok šancí na skórovanie, ale, žiaľ, práve tam nás momentálne tlačí topánka. Máme málo drzosti a individuálnej kvality v šestnástke. Košice si za bojovanie a nováčikovský elán asi zaslúžili bod. Tým, že sme nepremenili šance, sme nemohli zvíťaziť. Liga sa len začína. Každý bod zvonku je dobrý a tu v Košiciach sa nebude ľahko víťaziť. Chceli sme tri body, realita je taká, že máme bod. Teraz sa musíme čo najlepšie pripraviť na utorok, keď nás čaká zápas roka."