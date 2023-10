Niké liga - 10. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 22. Pauschek, 71. Čavrič. ŽK: Kašia, Bajrič - Ibrahim. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Poláček, 6283 divákov.

Slovan: Borjan - Pauschek, Kašia (90.+1 Križan), Wimmer, Bajrič - Zmrhal (84. Tolič), Savvidis - Barseghjan, Kucka (90.+1 Lichý), Weiss (13. Strelec) - Čavrič (84. Abubakari)

Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský - Ibrahim (62. Hollý), Bariš, Gajdoš, Gong (62. Jude), Soares - Kupusovič (82. Akila)

Hlasy po zápase:

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Som nadšený z oduševneného výkonu našich hráčov, proti výbornému Trenčínu si siahli na dno síl. Bol to pre nás najťažší zápas v lige. Tréner súpera urobil za krátky čas s mužstvom veľkú zmenu. Trenčín je ako vymenený a prevádza dobrý futbal. Ako otec som dnes nešťastný, že sa Vlado opäť zranil, ako tréner sa teším z predvedenej hry a víťazstva. Mám preto zmiešané pocity."

Ilija Stolica, tréner Trenčína: "V prvom rade gratulujem Slovanu k víťazstvu a prajem mu všetko dobré hlavne v Európe. My sa musíme sústrediť na našu hru, čo sa nám dnes v mnohých momentoch darilo. Chceli dme hrať odvážne a bojovať do poslednej minúty. Mali sme veľa striel, hrali sme dobre, jedine vyšší počet faulov si musím s hráčmi vydebatovať. Bola to však pre nás veľmi dobrá skúsenosť."