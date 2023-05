BRATISLAVA – Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou veľmi dlhú a náročnú sezónu, ktorá bola v ich podaní plná vzostupov a pádov. Ústrednou postavou „belasých“ bol kapitán Vladimír Weiss mladší (33), ktorý viackrát rozpútal veľké emócie. Jeho otec, Vladimír Weiss starší (58) povedal na rovinu, ako ho vníma po ľudskej i futbalovej stránke.

Hráči „belasých“ odohrali v minulej sezóne až 57 zápasov vo všetkých súťažiach, čo nebýva na Slovensku vôbec zvykom. Napokon sa im podarilo získať ligový titul a v Európskej Konferenčnej lige skončili až v osemfinále. Jeden z najvypätejších duelov odohrali v Dunajskej Strede, v ktorej zvíťazili 3:2 a výraznou mierou sa priblížili k titulu.



Ústrednou postavou tohto šlágra bol práve kapitán Slovana Vladimír Weiss mladší. Nastúpil v 90. minúte, stihol rozhodnúť a dostať červenú kartu. Z trávnika však odchádzal bez dresu, čím pobúril všetkých fanúšikov DAC a najmä hráčov. Opäť tak ukázal aj svoju odvrátenú povahovú stránku. „Bola to zbytočná červená karta, neudržal emócie. Už som mu povedal svoje. V určitých fázach nie je normálny. Takisto ako ja v určitých fázach nie som normálny. Zdedil to a moja žena vždy povie, že za to môžem ja,“ povedal vtedy po zápase na jeho adresu Weiss starší.



Tréner Slovana sa k hodnoteniu svojho syna vrátil aj na nedávnom galavečeri ULK Jedenástka sezóny Fortuna ligy. „Nie je žiadny anjel. Ľudia ho buď nenávidia, alebo milujú. Tak to asi býva s hráčmi, ktorí majú asi viac talentu ako ostatní. Je taký aký je jednoducho. Je to môj syn a milujem ho nadovšetko na tomto svete. Aj keď nie je anjel, ako som povedal, tak je výborný hráč a dobrý človek,“ zdôraznil lodivod Slovana Bratislava.



Vladka Weissa mladšieho, ktorý opäť získal cenu pre najlepšieho hráča Fortuna ligy však napokon vyzdvihol za jeho futbalové kvality. „Mňa osobne veľmi teší, že Vlado sa ku koncu svojej kariéry stal dvakrát osobnosťou tejto ligy. Ten obrovský talent, ktorý má ukazuje ľuďom. Ani mne a ani jemu nie všetko vyšlo v živote tak, ako sme si predstavovali. To je život a takisto futbalový,“ povedal Weiss starší.



Nezabudol ani na osobnostné a vodcovské schopnosti. „Ukazuje kvalitu, ukazuje, že je osobnosťou v kabíne pre mňa pre všetkých hráčov, pretože pomáha mužstvu veľmi. Je z neho dobrý manažér v tíme, správny kapitán a mám radosť z toho, že ľudia sa chodia pozerať aj na neho,“ dodal tréner Vladimír Weiss starší.