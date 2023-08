Priaznivci futbalistov Trnavy sú známi svojim fanatizmom, no to, čo sa prihodilo trénerovi Spartaka Michalovi Gašparíkovi (41), bolo už cez čiaru. Pred odvetným zápasom 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) s lotyšským tímom FC Auda (4:1) ho doma navštívil fanúšik, ktorý mu zakázal postaviť jedného hráča.

Trnavskí fanúšikovia žijú futbalom 24 hodín, pred dôležitými zápasmi sa v malom Ríme o ničom inom ako o futbale ani nerozpráva. Rozoberá sa zostava, súper či taktika, obrazne povedané Spartak má toľko trénerov, koľko žije v meste ľudí. Jediným ozajstným trénerom je však už viac ako dva a pol roka Michal Gašparík, ktorého zverencom sa podarilo vo štvrtok večer postúpiť do 3. predkola EKL.

Napriek víťazstvu 4:1 v odvetnom zápase 2. predkola s FC Auda však lodivod Spartaka po záverečnom hvizde priznal, že stále hľadá ideálnu zostavu. „Pretože nám neskoro prišli hráči. Potrebujeme trochu času, ale nemáme ho. Už teraz sme boli pod tlakom,“ skonštatoval Gašparík, aby sa vzápätí pristavil pri zanietení trnavských fanúšikov. „Od rána mi chodili správy. Ľudia tu žijú futbalom, každý tu je tréner, Trnava je v tomto smere špecifická. Diktujú mi, kto má nastúpiť a kto nie. Na sociálne siete mi chodia častokrát rôzne rady, argumenty a dokonca aj návrhy zostáv. Som však už na to zvyknutý,“ prezradil s úsmevom pre Šport24.sk.

Avšak na to, čo sa mu stalo len pár hodín pred štvrtkovým duelom s lotyšským súperom, už zvyknutý nie je. „Pred domom mi zastavilo auto, pri dverách mi zazvonil cudzí pán a v rámci rozhovoru mi s rôznymi argumentmi odporučil, aby som nepostavil Martina Mikoviča. Vraj má od rána zlú predtuchu, nedalo mu to, a tak došiel až priamo ku mne domov. Išlo o staršieho pána, ktorého som nikdy predtým nevidel, nepoznali sme sa, preto mi to bolo zo začiatku veľmi divné. Napokon debata prebehla v pokojnej atmosfére, nič strašné sa nestalo. Každopádne, bolo to zvláštne,“ dodal Michal Gašparík, ktorého zverenci sa v 3. predkole EKL stretnú s poľským tímom Lech Poznaň.