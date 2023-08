Súkromie príliš neukazuje a stráži si ho, vo filme, ktorý o ňom natočili, však urobil výnimku. A Martin Škrtel pustil fanúšikov aj do vnútra svojej luxusnej vily.

Rodák z Handlovej sa po návrate na Slovensko zo zahraničia usadil v Trenčíne, kde si užíva spolu s manželkou a synom v honosnom sídle. Škrtel si ho v roku 2015 kúpil za 600-tisíc eur, jeden z trenčianskych realitných maklérov však hovoril, že po stavbe domu a vecí okolo neho sa jeho hodnota mohla vyšplhať až na 2 milióny eur. Luxusný dom dopĺňajú luxusní susedia, veď kto sa ešte môže pochváliť, že mu trávnik kosí Marián Hossa?

V prvých záberoch z pripravovaného filmu Škrtel neukázal svoje hniezdočko len zvonka, kde ho dopĺňa – okrem iného – bazén, ale pustil fanúšikov aj dovnútra. „Žiadne rozhodnutie by som nespravil bez manželky. Radili sme sa, predsa je to veľký zásah aj do jej súkromia. Postupom času som získaval k tomu pozitívnejší a pozitívnejší vzťah, rovnako to bolo aj u nej a zhodli sme sa, že to bude správne ukázať moju osobu aj takýmto spôsobom,“ povedal Škrtel. Ako to vyzerá vo vnútri jeho luxusnej vily? Pozrite sa v GALÉRII.