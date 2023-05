Zápas záverečného 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy medzi Spartakom Trnava a Žilinou (4:2) síce už nemohol v tabuľke nič zmeniť, otvoril však viacero tém. Z pohľadu hostí sa po zápase debatovalo hlavne o blížiacich sa dueloch play off, v ktorých môžu zabojovať o účasť v pohárovej Európe, z pohľadu Trnavčanov sa riešil najmä hráčsky káder pre novú sezónu.

Spartak skončil v sezóne na bronzovej priečke, Žilinčania sú šiesti a v ostrých súbojoch pokračujú. Už v utorok 23. mája o 17.30 h nastúpia v Banskej Bystrici v semifinále play off o účasť v Európskej konferenčnej lige (EKL). "Štatistiky hovoria jasne - s Podbrezovou sa nám nedarí, s Banskou Bystricou máme lepšiu bilanciu. Bude to otvorený zápas, všetko sa rozhodne na ihrisku. Nevyhrali sme dva mesiace, hoci sme mali zápasy dobre rozohrané, no nedotiahli sme ich výsledkovo. Teraz je vhodný čas potiahnuť to do zdarného konca a spoločne sa tešiť na konci sezóny," hovoril brankár Žiliny Ľubomír Belko.

"Banská Bystrica má veľmi dobre vedený a skúsený tím, ktorý vždy dokáže niečím prekvapiť. Skúsenosťami sú schopní zahrať veľmi dobrý duel," pridal svoj pohľad na najbližšieho súpera kouč MŠK Jaroslav Hynek.

Trnavčania mali po víťazstve nad Žilinou oficiálnu rozlúčku, gro kádra nastúpilo na dovolenky. Kluboví funkcionári však v nasledujúcich dňoch rozhodne odpočívať nebudú. "Bude pred nami asi najťažšia sezóna, pretože je dosť možné, že nám kľúčoví hráči odídu. Potrebujeme ich nahradiť," vravel na stretnutí s novinármi tréner Michal Gašparík.

V kádri "andelov" sa očakáva značný pohyb oboma smermi. "Nechcem byť ešte konkrétny, budúci týždeň si to ešte viac rozoberieme. Čo sa týka príchodov, máme vyskautované a vytypované mená. Uvidíme, čo sa nám podarí. Samozrejme, radi by sme získali na prestup Taiwa, aj keď to nebude jednoduché. Ľahšie bude asi dohodnúť sa s hráčom ako jeho materským klubom. Sú tam aj ďalší hráči, ktorým sa končia zmluvy. Radi by sme predĺžili zmluvy s Kamenárom, Procházkom, Bukatom, chceli by sme aj Savvidisa. Čo viem, tak vraj má nakročené do Slovana, tak uvidíme, či je to pravda. Je to už na strane hráčov, ponuky vedia, sú na maximálnej možnej hranici, akú Spartak vie dať. Čo sa týka ostatných hráčov, skončia tu aj niektorí hráči, ktorým vypršia zmluvy, ale aj takí, ktorí ešte zmluvy majú. Chceme mužstvo omladiť a pokúsiť sa ho skvalitniť," poznamenal trnavský kouč.

Savvidis reagoval, že o ponuke Slovana nevie nič. Koncom júna mu však v Trnave vyprší zmluva a stane sa voľným hráčom. "Nerozmýšľam o tom teraz. Chystám sa na dovolenku a potom budem premýšľať, čo sa stane," vyjadril sa grécky stredopoliar.

Nigérijčan Abdulrahman Taiwo bol v Spartaku na hosťovaní z dánskeho SonderjyskE, červeno-čierni by ho radi získali na trvalý transfer. Otázne je, či sa klubom podarí dohodnúť na výške prestupovej čiastky. "Rád by som tu zostal, cítim sa tu ako doma, to mi verte. Ale rozhodnutie nie je úplne v mojich rukách. Uvidíme, ako sa to vyvinie," povedal po stretnutí so Žilinou Taiwo, ktorý vsietil proti Žiline svoj premiérový hetrik v sezóne.

Vpravo grécky stredopoliar Trnavy Kyriakos Savvidis a vľavo brazílsky hráč Slovana Lucas Lovat v zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul vo futbale FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Trnavčania podľa slov trénera Gašparíka umožnia nájsť si nový klub aj útočníkovi Milanovi Ristovskému, ktorý počas jarnej časti FL vypadol zo základnej zostavy. Prednosť na hrote dostával Taiwo, ktorý sa so štrnástimi gólmi stal štvrtým najlepším strelcom súťaže. "S Ristovským sme sa otvorene bavili, že by mu pomohol prestup. Cíti, že mu to tu nepadalo a ja si myslím, že je kvalitný útočník a možno stačiť zmeniť pôsobisko a začne strieľať góly. Je to drahý hráč, ktorého sme kupovali a chceme za neho nejaké financie naspäť. Ak sa nájde klub, ktorý za neho zaplatí, má voľnú cestu, aby odišiel a my budeme v tom prípade hľadať ešte dvoch útočníkov," poznamenal Gašparík.

Ristovski k svojej situácii dodal: "Mám v Trnave ešte rok platnú zmluvu. Pokým som pod kontraktom, sústredím sa, aby som odviedol to najlepšie pre klub. Zatiaľ nemám inú konkrétnu ponuku." K svojej situácii v Trnave sa stavia chlapsky. "Normálna vec, že som vypadol zo zostavy. Nechytil som formu, to sa vo futbale stáva. Mužstvo nemá čas čakať na to, kým sa hráč dostane do formy. Takže uvidíme, budeme sa rozprávať s vedením aj s trénerom, čo ďalej. Pokiaľ sa nedohodneme inak, pôjdem do letnej prípravy Spartaka. Úvodný zraz však nestihnem. Teraz máme dovolenky a potom idem na zraz severomacedónskej reprezentácie," dodal Ristovski.