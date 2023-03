BRATISLAVA - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava začali derby proti Trnave skvelým prvým polčasom a súperovi odskočili na rozdiel troch gólov. Pred rekordnou návštevou sezóny (11.480 divákov) zdolali svojho rivala 4:1, ani plný bodový zisk im však nezaručil prvenstvo po základnej časti, keď o bod zaostali za Dunajskou Stredou.

"Mňa Trnava prekvapila, aj keď prehrala 1:4, hrala dobre kombinačne. Jej hráči boli v prvom polčase silní na lopte, hlavne v krídelných priestoroch," pochválil výkon Trnavy tréner Slovana Vladimír Weiss, ktorého tím naplno bodoval po troch remízach: "Pre nás to bol zápas v neľahkej situácii. Myslím si, že sme videli výborný futbal. Podali sme dobrí výkon a konečne sme boli efektívni."

"Slovan má skúsenosti s ťažšími zápasmi, čo sa z môjho pohľadu ukázalo ako kľúčové," vyhlásil tréner Trnavy Michal Gašparík, ktorý však nebol spokojný s výkonom rozhodcu. Šance hostí aspoň na bod definitívne pokazila nádeje neprehľadná situácia zo 78. minúty. Slovan rozohrával rohový kop, pred ktorým prišlo k viacerým kontaktom, jeden z nich však hlavný arbiter Boris Marhefka "ocenil" na pokutový kop. "Rozhodca to celkovo nezvládol. Hráči sa tam strkali, mohol bez problémov odpískať útočný faul a nič by sa neudialo, pretože "Kuco" tam išiel do neho s hlavou. Dal žltú kartu v podstate za nič, následne si uvedomil, že Koštrna už jednu žltú má a musel ho vylúčiť a nariadiť penaltu. Dalo sa tomu predísť, pretože takýchto faulov je mnoho. Aj mladý Vlado Weiss mal žltú kartu a spravil ďalšie 2-3 fauly, a keď sa nedáva druhá žltá karta za to, tak potom nemôže rozhodca takto uletieť," kritizoval vyhodnotenie situácie kouč hostí.

Na tieto slová okamžite reagoval aj kormidelník domáceho mužstva: "Nevidel som tú situáciu, ale už nebudem Trnavu toľko chváliť a byť taký objektívny. Vidím, že odozva od Michala nie je vždy v poriadku. Ale v poriadku, je to derby, náš protivník. Vladov zákrok bol na žltú kartu, ale potom som nevidel žiadny na žltú. Keď sme hrali v Trnave, tak boli tri zákroky na červenú," odvetil pohotovo.