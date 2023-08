BRATISLAVA – Vyrastá nám nová superstar? Slovenský futbalista Nino Marcelli (18) zaujal svojimi výkonmi v drese majstrovského Slovana Bratislava a je považovaný za jedného z našich najväčších talentov súčasnosti. Kariéru mu však takmer zničilo zranenie, pre ktoré si takmer dva roky nekopol do lopty.

Nino Marcelli pôsobí v Slovane Bratislava od svojich deviatich rokov. Úspešne prešiel mládežníckymi kategóriami, v ktorých rozvíjal svoj talent. Hoci jeho priezvisko znie zahranične, jeho predkovia už štvrtú generáciu žijú v Bratislave. Podľa našich informácií je priezvisko Marcelli od dávnych talianskych predkov jeho otca. Na jar 2021 dostal ich potomok Nino iba ako 15-ročný šancu trénovať A-tímom. Nebolo to však pre neho až také nezvyčajné, pretože vzhľadom na svoje kvality pravidelne hrával medzi staršími spoluhráčmi.



Rýchlonohý krídelník upútal pozornosť futbalovej verejnosti už počas predsezónnej prípravy „belasých“. Nastúpil aj v prvom ligovom zápase v Košiciach, kde takisto patril k najaktívnejším hráčom na ihrisku. Vynikal najmä herne i zdravou drzosťou. „Máme taký objav, Nina Marcelliho. Má kvalitu aj sebavedomie, v 18 rokoch vie z futbalu veľa. Len aby tak pokračoval, bol zdravý a vyvíjal sa pri hráčoch ako Kašia, Vlado, Kankava, Kucka, Čavrič. Pri týchto hráčoch má veľkú šancu byť veľký futbalista. Talent na to má,“ vychválil ho po zápase tréner Vladimír Weiss starší.



Talentovaný mladík si navyše vyslúžil od vedenia Slovana Bratislava nový štvorročný kontrakt, ktorý podpísal v pondelok. „Veľmi sa teším, v Slovane som vyrastal a som šťastný, že môžem byť súčasťou prvého mužstva. Chcem futbalovo rásť v belasom drese a zažiť na Tehelnom poli pekné momenty aj s našimi fanúšikmi. Budem na sebe ďalej pracovať a zlepšovať sa, aby som platnou súčasťou mužstva,“ povedal pre klubový web nadšene Marcelli.



Nesporný talent nášho mládežníckeho reprezentanta, ktorý hral aj na nedávnych MS do 20 rokov, si všimli v Slovane už v jeho útlom veku. „Nino je rozdielový hráč. Prakticky už od 10 či 11 rokov vždy vynikal vo svojej vekovej kategórii predovšetkým svojou technikou a prehľadom v hre. Takisto jeho technika je na vysokej úrovni a v súbojoch jeden na jeden sa vie bez problémov presadiť,“ prezradil pre Šport24.sk tréner juniorky „belasých“ Vladimír Gála.



Ten prizvukuje, že raketovému napredovaniu išiel sám oproti tvrdou drinou. „Bezpochyby je Nino veľký dríč. Hoci má nesporný talent, tak do všetkého čo robí dáva sto percent. Aj preto je podľa mňa momentálne výkonnostne tam, kde je. Aj počas zdravotných problémov ktoré mal, tak na sebe neustále makal a spolupracoval s trénermi,“ odhalil jeho juniorský tréner.