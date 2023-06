Novým trénerom futbalového klubu MFK Ružomberok sa stal doterajší asistent Peter Tomko. S vedením fortunaligistu podpísal zmluvu na jeden rok a vo funkcii nahradil Petra Struhára.

Pre 39-ročného Tomka pôjde o vrchol jeho doterajšej trénerskej kariéry. "Je to najvyššia méta, ktorú tréner na Slovensku a na klubovej úrovni môže dosiahnuť. Ľudí, ktorí mi dôverujú, určite nechcem sklamať. Veľmi si to vážim a ďakujem pánovi majiteľovi a vedeniu klubu. Beriem to aj ako ocenenie mojej niekoľkoročnej práce, ktorú som odviedol pre ružomberský futbal," uviedol Tomko.

"Dnes sa na predstavenstve našej akciovej spoločnosti riešil post hlavného trénera A-mužstva. Po zrelých úvahách a zvažovaní viacerých vecí padlo rozhodnutie dať šancu asistentovi trénera z minulej sezóny Petrovi Tomkovi. Do úvahy sme brali aj také fakty, že dôverne pozná naše prostredie, takisto hráčov, čo je len plus. Samozrejme, na druhej strane očakávame aj jeho vlastný vstup do mužstva," vysvetlil generálny manažér a predseda predstavenstva MFK Ružomberok Ľubomír Golis.

Ružomberok obsadil v minulej sezóne FL siedme miesto a predstavil sa v play off o Európsku konferenčnú ligu. V semifinále zdolal Podbrezovú 3:0, vo finále však podľahol Žiline 1:3 a do pohárovej Európy sa nekvalifikoval.