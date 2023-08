Futbalisti Slovana Bratislava sa v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov pokúsia vrátiť prehru izraelskému tímu Maccabi Haifa. Stredopoliar Juraj Kucka verí, že on a jeho spoluhráči si to v odvete so súperom rozdajú v otvorenej partii, aká sa hrala aj v stredu večer na Tehelnom poli. Haifa v prvom dueli vyhrala 2:1.

Hráči slovenského majstra odohrali s izraelským šampiónom náročný duel, v ktorom boli blízko k remíze, ale mohli prehrať aj vyšším rozdielom. Šance Haify vychytal brankár Milan Borjan, na opačnej strane stroskotali "belasí" v dobrých príležitostiach na Itamarovi Nitzanovi. Maccabi išlo do vedenia v úvode zápasu, no Kucka onedlho vyrovnal. Slovan však potom opäť inkasoval po strele Diau Sabiu. "Vždy to zamrzí, keď inkasujeme hneď po tom, ako dáme gól, ale zápas trvá 90 minút. My sme potom mali šance, oni tiež. Mohli sme dať ešte gól. Bolo to dosť otvorené," povedal Kucka.

Slovenský reprezentant sa tešil z gólu v 12. minúte, keď si po rohovom kope Lucasa Lovata vyskočil na centrovanú loptu, no tento zásah pripísaný Abdoulayemu Seckovi ako vlastný. Práve obranca izraelského tímu bol posledný, kto sa dotkol lopty. Kucka videl situáciu takto: "Rohy sa majú kopať takto dovnútra. Ja neviem, či som dal ja gól, možno nie, lebo som sa zrazil s hráčmi a neviem, či som sa dotkol lopty. Necítil som ju. Ale v štandardkách môžeme byť ešte efektívnejší, máme na to hráčov."

Kucka mohol neskôr vyrovnať, no svoju príležitosť nedotiahol do konca. "Mohol som vystreliť, ale vybehol mi hráč, tak som sa chcel dostať do lepšej pozície. Ale zle som si to spracoval. To sú malé veci, ktoré však treba zlepšiť. Potom môžem byť úspešnejší."

Hráči izraelského tímu predviedli v Bratislave veľkú kvalitu, ich hra so silnými individualitami mala európske parametre. Silný stred poľa bol ich doménou. "Majú veľmi dobrých hráčov, ale to aj my. Nemyslím si, že Haifa bola v najväčšej pohode. Hrali samozrejme dobre, ale nemyslím si, že to bolo ich maximum. Neviem, ako budú hrať v odvete a neviem ešte, ako budeme hrať my, ale snáď niečo vymyslíme. Treba mať hlavu hore a ísť tam s tým, že si to s nimi rozdáme," vyhlásil kapitán Slovana v stredajšom zápase.

Skúsený futbalista verí, že Slovan zopakuje v utorok ihrisku súpera dva predchádzajúce triumfy v Európe. Na trávniku luxemburského Swiftu zvíťazil 2:0 a v Bosne nad Mostarom 1:0. V predkolách LM teda ešte na pôde svojho súpera neinkasoval: "Dúfam, že sa potvrdí, že do tretice všetko dobré."

Vypredané Tehelné pole po zápase tlieskalo zverencom Vladimíra Weissa za predvedený výkon, tešil sa z neho aj David Strelec. Navrátilec v zostave Slovana sa dostal na ihrisko v 74. minúte a aj on mal v závere šancu, ktorú nevyužil: "Chcel som strieľať, ale mal som to na dlhú nohu, tak som chcel ešte prihrať Toličovi. Mám zmiešané pocity, lebo bol plný štadión a vrátil som sa do tímu, ale nevyhrali sme. Cítil som sa dobre, zvládol by som aj viac minút, ale som s mužstvom krátko. Fanúšikovia boli fantastickí, mal som z tej atmosféry zimomriavky."