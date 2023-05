Na profesionálny futbal už nemyslí. Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa usadil v Prahe, kde pôsobí v nižšej súťaži.

Stoch pôsobil v minulosti v Chelsea Londýn, Fenerbahce Istanbul či PAOK Solún. Jeho poslednou futbalovo profesionálnou zastávkou bol český Slovan Liberec. Od sezóny 2022/23 však 33-ročný Slovák hráva v tretej českej lige za Motorlet Praha.

„Futbalu sa momentálne venujem, povedzme že skôr rekreačne. Chodím si len tak zahrať, aby som mal zábavu a nejaký ten pohyb. Predsa len by som sa doma nudil,“ vysvetlil Stoch pre isport.cz.

Stochovi to stále strelecky páli. V devätnástich zápasoch tretej ligy skóroval osemkrát. Návrat do prvej ligy však Slovák neplánuje. „To už by bolo náročné. Tento rok budem mať 34 rokov, tým je to jasné. Vlastne som nikdy neplánoval hrať profesionálny futbal tak dlho. Už na sebe cítim roky, navyše sa prejavuje skutočnosť, že netrénujem každý deň. Minulý týždeň som si navyše natrhol trieslo. Už to jednoducho bude len horšie.“

Vo veľkom futbale by fanúšikovia Stocha mohli ešte vidieť, ale už nie v hráčskej pozícii. „V inej úlohe možno áno. Chuť mám. Chcel by som pri futbale zostať, hral som ho celý život a nič iné neviem. Uvidíme, kam povedú moje kroky a či bude o mňa záujem,“ pokračuje Stoch.

Návrat na Slovensko neplánoval, s priateľkou a synom sa usadili v Prahe. „Som tu spokojný. Už keď som odchádzal zo Slavie, pravidelne sme sa sem vracali. Rovnako moja priateľka býva neďaleko Prahy. Beriem to, akoby som tu bol doma. Česko a Slovensko beriem ako jeden štát, aj mentalita v oboch krajinách je podobná. A pokiaľ potrebujem ísť domov na Slovensko, sadnem do auta a som tam za chvíľu.“