Za sto rokov to v Trnave nikto nedokázal. Môžeme sa zapísať do histórie, burcuje Gašparík

V tábore futbalistov trnavského Spartaka vládne pred pondelkovým finále Slovnaft Cup-u so Slovanom Bratislava dobrá nálada. "Andeli" majú okrem dlhodobo zranených Martina Mikoviča a Mateja Čurmu k dispozícii kompletný káder a pred finále sú optimisticky naladení.

"Myslím si, že nás súčasný tím je o niečo silnejší ako v minulom finále, ale aj Slovan je silnejší ako vlani. Tréner Weiss je tam dlhšie, sú zohratejší, majú individuálnu kvalitu lepšiu, dobre bránia. Dali sme im len jeden gól, vieme o tom. Pohár je ale iná súťaž a verím, že gólov dáme viac," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Gašparík. Na tlačovke pôsobil trnavský kouč pozitívne naladený.

"Som v pohode, strašne nervózny som bol v pohárovej odvete semifinále s Trenčínom. Vtedy som neobedoval, mal som stres, pretože sme otáčali ťažký zápas v Trenčíne a vyhrali tam so šťastím. V odvete prišiel nový tréner, od ktorého neviete, čo máte čakať. Tam som bol pod tlakom, pretože sme túžili po domácom finále. Teraz si to chceme užiť. Verím, že to nie je fráza, že to hráči budú mať v hlavách a budú uvoľnení. Keby mali byť zviazaní, nie je to dobre. Zažil som derby, keď naši hráči neboli uvoľnení a potom vás Slovan dokáže prevalcovať. Majú väčšie skúsenosti s veľkými zápasmi, ale my hráme doma, konečne sme vypredali štadión. Dúfam, že si to chalani užijú, nebude ich to zväzovať, pretože len vtedy dokážu podať dobrý výkon," pokračoval kormidelník "andelov".

Spartak bude mať výhodu domáceho prostredia, čo považuje tréner Gašparík za dôležité, pretože mužstvo je na vlastnom trávniku sebavedomejšie. Ako ďalej povedal, očakáva, že duel sa rozhodne už v riadnom hracom čase. "Je to moja intuícia. Keby sme išli podľa prognóz, vyhrá Slovan. Vieme, aké zápasy s nimi máme, koľko gólov sme im dali a koľko šancí si vypracovali a nie je toho veľa. Keď hrá Slovan proti Trnave, je to Slovan ako v Európe. Môžeme sa na neho pripravovať podľa zápasov s inými ligistami, ale on tak nezahrá. Proti Spartaku hrá úplne inak ako proti iným družstvám. Svoju silu nám dajú pocítiť v každom derby. Toto je však finále na našom štadióne, iná súťaž a aj sa vždy inak pripravujeme ako na zápasy v lige. Preto sme aj druhý rok po sebe vo finále." Pre každý prípad sa však v Trnave pripravujú poctivo aj na prípadný penaltový rozstrel.

Na strane Slovana nie je jasné, či nastúpi Vladimír Weiss mladší. Gašparík podotkol, že sa pripravujú na oba varianty a tiež rátajú s možnými zmenami v zostave belasých. "Uvidíme, ako to tréner Weiss postaví, koľko hráčov zmení. My sme v piatok v ligovom stretnutí pretočili celú základnú zostavu, z tohto pohľadu máme určitú výhodu, ak by prišlo k predĺženiu. Zápas síce pre ľudí na oko nebol zaujímavý, hral sa však v objeme nabehanej vzdialenosti 106 kilometrov, čo je niekde na úrovni klasického zápasu v Lige majstrov."

Podľa Gašparíka môže rozhodnúť v derby neočakávaný moment, individuálne majstrovstvo hráčov. "Mužstvá sa už dokonale poznajú, hrali proti sebe veľa zápasov, tu až tak tréneri nepomôžu, ale bude rozhodovať momentum dňa, kto bude v lepšej forme, kto čo spraví navyše. Veľa gólov Slovanu nedávame, ani šancí si veľa nevypracujeme, ale spolieham na to, že niekto spraví niekto neočakávané a to môže rozhodnúť. A mám tam kľúčových hráčov, ktorí sú schopní spraviť niečo nadštandardné a zlomiť zápas na našu stranu." Ak by sa spartakovcom podarilo vyhrať, dokážu niečo, čo sa ešte nikomu v trnavskej klubovej histórii nepodarilo. "Motivácia pre nás je, že za sto rokov dvakrát po sebe nikto v Trnave nevyhral pohár. To je obrovská motivácia, môžeme sa do histórie zapísať ako tím. Teraz je ideálna možnosť spraviť to na domácom štadióne a v storočnicovej sezóne," dodal Gašparík.

Kapitánsku pásku v tíme Spartaka bude mať pri neúčasti zraneného Mikoviča stredopoliar Roman Procházka. "Zatiaľ mi inštrukcie nedal, ale určite mi nejaké jeho múdre slová povie pred zápasom. Teším sa, že bude pred stretnutím s nami v šatni. Bude pozitívnou energiou pre všetkých chalanov," uviedol na margo Mikoviča jeho zástupca. "Myslím si, že sme veľmi dobre pripravení, už je na nás hráčoch, ako to prenesieme na ihrisko. Verím, že čo sme si pripravili, bude úspešné a zápas zvládneme," pokračoval Procházka. "Domáce prostredie môže byť naša menšia výhoda, ale je to finálový zápas a do toho dajú všetci hráči maximum a pôjdu do úplného vyčerpania. V takýchto dueloch nájdete sily, o ktorých ani netušíte," uzavrel.

Finále Slovnaft Cup-u má výkop v pondelok 1. mája o 15.00. Na zápas sa predalo približne 14.500 lístkov, zostalo ešte zhruba 400 vstupeniek do sektora Slovana, trnavská časť hľadiska je vypredaná. Do niektorých sektorov z bezpečnostných dôvodov vstupenky nepredávali, aby mohla byť vytvorená bezpečnostná zóna medzi jednotlivými tábormi.