Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké ligy na domácom trávniku nad FK Železiarne Podbrezová 2:0 a pripísali si prvý triumf v sezóne. Naopak, hostia stratili prvýkrát body a figurujú na druhom mieste o skóre za Žilinou. Kouč Spartaka Michal Gašparík chválil svojich zverencov.

Trnava sa dostala do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu, keď Bukata pristavil loptu Bainovičovi a ten strelou zo strednej vzdialenosti napol sieť. Druhý gól padol tri minúty po zmene strán, Štefánik odcentroval zľava a Breznik upravil hlavou na 2:0.

Tréner Spartaka Michal Gašparík po stretnutí chválil: "Mám veľkú radosť z výhry, aj z toho, že sme vtiahli chalanov čo nehrali s Lechom do hry. Podali dobrý výkon, ktorý nám zabezpečil triumf nad lídrom. Bolo tam veľmi veľa dobrých výkonov. Ten zápas sme mohli rozhodnúť skôr, mali sme viac šancí, ustrážili sme si po dlhej dobe aj nulu vzadu. Nie je to ľahké nastupovať medzi pohárovými zápasmi, pretože tú energiu a emóciu sústreďujete na väčšie duely. Potrebovali sme tri body a som za ne vďačný.“

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej, uznal kvalitu súpera: "To, že sme hrali zápas v tejto dobe, sme si mysleli, že by sme ho mohli zvládnuť. Majú náročný program, viem, kde je ich pozornosť. Ukázala sa kvalita Trnavy, keď nebudeme hrať na 100 percent, tak neuspejeme. Prvý polčas bol vyrovnaný, my sme sa do zakončenia nedostali, súper mal dve šance a jednu pretavili do gólu. Zlom bol v druhom góle, keď dohrali štandardku. Trnava bola lepšia, mali sme veľa priemerných výkonov, naše šance sme nepremenili a prehrali sme.“