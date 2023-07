Oslavy storočnice Spartaka Trnava vyvrcholia už túto sobotu zápasom s Valenciou. Pri tejto príležitosti klub predstaví aj novú pieseň. Nahrala ju známa skupina Hudba z Marsu.

Lídrom kapely je Trnavčan Michal „Štofo“ Štofej, ktorého klub oslovil už pred rokom. „Pôvodne chceli, aby sme oživili starú spartakovskú pesničku od Ivana Krajíčka, ale tá mala podľa nás slabú melódiu aj text, aby sa stala odrhovačkou,“ prezradil Štofo o zákulisí vzniku piesne Teraz to vyjde.

Futbalisti Spartaka sa zhostili netradičnej úlohy, hoci na hudobných nástrojoch v živote nehrali. Zdroj: FC Spartak Trnava

Keďže sa skupina zapojila aj do súťaže SFZ o novú futbalovú hymnu, mala predstavu, čo na ľudí zaberie. „Naša skladba mala nostalgický britpopový nádych, jemne pripomínajúci slávne časy futbalovej hymny Football's Coming Home. A nostalgikom zo Spartaku sa zapáčila. Potom sme k nej nakrúcali videoklip. Bola to rýchla a veselá prácička. Futbalisti sa chopili našich nástrojov a evidentne si užili zmenu rolí. Hoci, keby nebol strih videa taký rýchly, bolo by vidieť, že hrajú hudbu asi tak, ako my hráme futbal (smiech). Ale spája nás spoločná túžba po dobrom boji a víťazstve,“ dodal Michal Štofej.

Videoklip sa natáčal na trávniku Štadióna Antona Malatinského aj v jeho útrobách. Zdroj: FC Spartak Trnava

„Hudobné nástroje sme si vyberali sami, teda okrem klavíra, pretože chceli, aby ho mal brankár. Ja som prišiel na nakrúcanie medzi poslednými a ušli sa mi bicie. Prvýkrát v živote som držal také profi paličky a museli mi ukázať, čo s nimi mám robiť. Vôbec mi to nešlo, tak mi len povedali, aby som búchal do rytmu,“ zaspomínal na natáčanie videoklipu kapitán Roman Procházka.

Líder Hudby z Marsu bol s výkonom futbalistov nad mieru spokojný. Zdroj: FC Spartak Trnava

„Natáčanie trvalo zhruba hodinu a zažili sme pri ňom kopu zábavy. Myslím si, že vidno, akí sme hudobne nadaní, ale o to nešlo. Jasné, že si nás spoluhráči doberali, keď uvideli videoklip, ale aj my sami sme sa na tom pobavili, čo je podstatné,“ dodal odchovanec klubu.

Odchovanci Spartaka si vyskúšali muzikantský chlebíček. Zdroj: FC Spartak Trnava

Nová pesnička zaznie počas sprievodného programu pred zápasom s FC Valencia, v rámci ktorého vystúpi aj ďalší trnavský hudobný projekt Bystrík Banda. Okrem toho čaká na účastníkov podujatia množstvo ďalších interaktívnych a zábavných atrakcií.

Program

12:00 Otvorenie fanzóny pre najmenších pred štadiónom

14:00 Otvorenie brán štadióna

15:00 Koncert skupiny Hudba z Marsu

16:00 Koncert skupiny Bystrík Banda

18:00 Zápas FC Spartak Trnava – Valencia CF