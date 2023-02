BRATISLAVA - V slovenskom futbale sa strhla nečakaná slovná prestrelka medzi našim legendárnym trénerom a hráčom Ladislavom Jurkemikom (69) a Ladislavom Borbélym (67). Prvý menovaný adresoval ostré slová bývalému prezidentovi Únie futbalových trénerov.

Na konferencii SFZ, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v Poprade vystúpil pred delegátov a členov výkonného výboru SFZ Ladislav Jurkemik. Uznávaný slovenský tréner sa hneď v úvode svojej reči „obul“ do Ladislava Borbélyho, ktorý bol ešte donedávna prezidentom Únie futbalových trénerov Slovenska. „Pred rokom ste ma zvolili za zástupcu zástupca trénerov vo výkonnom výbore SFZ. Keď som dostal dôveru, tak som si uvedomil, že vstupujem do funkcie, s ktorou nemám žiadne skúsenosti. Po mojom vyjadrení o tom, že s tým nemám skúsenosť som bol kritizovaný Úniou futbalových trénerov Slovenska a predovšetkým jej samozvaným odborníkom a expertom slovenskej televízie Borbélym. Ten samozrejme kritizoval aj mojich predchodcov. Pána Lešického a pána Radolského,“ povedal Jurkemik.



Ten mal výhrady predovšetkým k fungovaniu spomínanej únie, ktorá zastupuje amatérskych a profesionálnych trénerov na Slovensku. „Bol som pritom v roku 1993, keď sa táto organizácia zakladala. Tam boli veľké mená a trénerskí odborníci. Zobrali vtedy medzi seba aj nás mladých. Táto organizácia mala vtedy 500-600 členov. Dnes je to len 93 platiacich členov. Stalo sa to, že prezident tejto organizácie Borbély zničil jej meno. Za celý rok nezískali žiadneho nového člena a naopak stále ubúdajú. Nie sú tam prvoligoví a ani druholigoví tréneri. Keď sme to my zakladali, tak pán Borbély zakladal v Nových Zámkoch a okolí. Vtedy ešte nevedel, že čo je futbal a teraz je veľký odborník,“ pokračoval bez servítky 69-ročný uznávaný slovenský futbalový tréner.



Jurkemik, ktorý je zástupcom trénerov vo výkonnom výbore SFZ navrhuje dve varianty, ako by ďalej mala fungovať Únia futbalových trénerov Slovenska. „Dal som si teda za celý rok takú úlohu, že sa na ich schôdze budem snažiť čo najčastejšie. Hlavne preto, aby som zistil o chode tejto organizácie čo najviac a čo vlastne robí. Bol som tam štyrikrát a na ďalšiu som už neprišiel, pretože ma nepozvali. Pri mojej poslednej účasti som im povedal, že to nemá úroveň a je to skôr ako posedenie pri obede. To sa im očividne nepáčilo. Navrhujem, aby sa táto trénerská skupina pridružila k futbalovému zväzu, pretože podľa stanov nie je možné, aby sa zrušila,“ dodal Ladislav Jurkemik. Oslovili sme aj Ladislava Borbélyho, ktorého stanovisko pripravujeme.