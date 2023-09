Najväčšia filmová premiéra, akú kedy Slovensko zažilo. V nedeľu večer sa sektor A Štadióna Antona Malatinského v Trnave zaplnil do posledného miesta. Diváci z rôznych kútov Slovenska si nenechali ujsť predpremiéru celovečerného filmu Martin Škrtel: Buď, alebo.

Dokument o dlhoročnom kapitánovi slovenskej futbalovej reprezentácie Martinovi Škrtelovi (38) nakrútil český filmár Petr Větrovský, ktorý sa s naším futbalistom spoznal vďaka dokumentu o českej futbalovej legende Janovi Kollerovi. „V jednej pasáži spomínal, ako mu duo Škrtel-Ďurica znechutili futbal a praštil so svojou reprezentačnou kariérou. Tak som k tomu oslovil na rozhovor Martina a pri nakrúcaní šotu som mu navrhol, či by nechcel aj on o sebe film,“ zaspomínal na začiatky Větrovský.

Film sa ale nerodil ľahko. „Keď sme prišli s tou myšlienkou, vyzerala byť ťažko zrealizovateľná. Som veľmi rád, že som sa nechal presvedčiť a že sme sa do toho pustili,“ povedal Martin, ktorý neudržal slzy, keď chcel na otvorenej scéne poďakovať svojim rodičom, súrodencom, manželke Barbore i synovi Mateovi, ktorí sa vo filme ako respondenti objavujú tiež. „Bez Petra Větrovského by tento film nevznikol, pretože tí, čo ma poznajú, vedia, aký mám vzťah k takýmto veciam. Nerád si púšťam ľudí do súkromia.“

A toho súkromia odhalil oveľa viac, ako divák mohol očakávať a koľko by bežný človek dokázal zniesť. Film hovorí nielen o súkromí, detstve, víťazstvách i pádoch, manželských či futbalových krízach. Je to tiež spoveď hráča, ktorý sa z malej dedinky Ráztočno dostal do veľkého sveta vďaka svojej húževnatosti a chuti stále na sebe pracovať. Tieto jeho vlastnosti vychválili mnohé osobnosti svetového futbalu, s ktorými Škrtel prišiel počas 20 ročnej kariéry do kontaktu. Zaujímavou pasážou je tiež rivalita s Markom Hamšíkom či akási „vzbura“ hráčov proti trénerovi Weissovi počas svetového šampionátu v Juhoafrickej republike v roku 2010.

„Keď sme sa po prvý raz rozhodli, že budeme tento film premietať tu na štadióne, bavili sme sa, koľko ľudí by mohlo prísť. Náš skromný odhad bol tisíc divákov, že to by bolo super. Ale dnes, keď poznám reálne čísla a vidím, koľko ľudí je tu, tak musím povedať jediné: Trnava opäť nesklamala. Má najlepších fanúšikov na Slovensku. Zo srdca vám ďakujem za podporu, ktorú ste dali mne, mojej rodine a rovnako ďakujem aj klubu Spartak Trnava,“ vyznal sa Martin Škrtel pred takmer trojtisícovou diváckou kulisou.

