Bývalý slovenský futbalový útočník a vicemajster sveta z roku 1962 Adolf Scherer zomrel vo veku 85 rokov. Skonal vo svojom dome na juhu Francúzska v mestečku St. Gilles v kruhu blízkych.

"Do dnešného rána mal výnimočný prívlastok – jediný žijúci slovenský futbalista, ktorý hral vo finále majstrovstiev sveta," uviedol SFZ v sobotu na svojej oficiálnej stránke. Scherer získal počas svojej aktívnej kariéry titul majstra Československa v drese ČH Bratislava, dostal sa do Klubu ligových kanonierov, v Sieni slávy slovenského futbalu je od jej zrodu v roku 2016.

Scherer sa narodil 5. mája 1938, na klubovej úrovni hral za ČH Bratislava (1957 – 1962), Slovnaft Bratislava (1962 – 1965), Lokomotívu Košice (1965 – 1967), VSS Košice (1967 – 1969), Strojárne Martin (1972) a vo Francúzska za Olympique Nimes (1969 – 1972) i Olympique Avignonais (1973 – 1975).

Reprezentačný debut absolvoval 20. septembra 1958 v Bratislave v prípravnom zápase so Švajčiarskom 2:1, v drese československej reprezentácie odohral potom do roku 1964 celkovo 36 zápasov a dal v nich 22 gólov. Okrem striebra z MS má na konte aj tretie miesto z ME v roku 1960. Na svetovom šampionáte 1962 v Čile rozhodol Scherer gólom o štvrťfinálovom triumfe nad Maďarskom a v semifinále proti Juhoslávii (3:1) zaznamenal dva presné zásahy. Vo finále Československo podľahlo Brazílii 1:3.