Hráči Slovana Bratislava mali na dosah najväčší úspech slovenského klubového futbalu v pohárovej Európe. „Belasí“ však vypadli v osemfinálovej odvete Konferenčnej ligy proti FC Bazilej 2:3 až po penaltovom rozstrele. V tomto ročníku zarobili milióny, no mohlo ich byť viac.

Obhajca slovenského ligového majstrovského titulu Slovan Bratislava vstupoval do odvety osemfinále Konferenčnej ligy po výsledku 2:2 v súboji s FC Bazilej s veľkými šancami na to, aby prenikol do štvrťfinále. To sa však napokon neporadilo, hoci „belasí vyhrávali po prvom polčase 2:0. Hráči Slovana inkasovali v nadstavenom čase riadnej hracej doby gól na 2:2 a zápas sa musel predlžovať. Gól v nadstavenom čase nepadol a osemfinálový duel musel rozhodnúť až penaltový rozstrel.



V tom „belasí“ ťahali za kratší koniec a z víťazstva 3:2 po pokutových kopoch sa tešil švajčiarsky klub. Slovanisti mohli preniknúť historicky po prvý raz do štvrťfinále nejakej z európskych pohárových súťaží, no to sa im nepodarilo. Napriek tomu v tomto ročníku zarobili v pohárovej Európe ťažké milióny. Mohlo by ich byť aj viac, pokiaľ by sa im podarilo preniknúť do ďalšieho kola Konferenčnej ligy.To, koľko zarobil Slovan a o koľko prišiel sa dozviete TU V GALÉRII