Bratislava - Futbalisti bratislavského Slovana nastúpia na pondelkové finále Slovnaft Cupu v Trnave v základnej zostave bez svojho kapitána Vladimíra Weissa ml., ktorý možno do stretnutia nezasiahne vôbec.

"Je to finále pohára, ktoré sa cení v každej krajine. Do finále sa dostanú len tí najlepší a naša cesta doň nebola jednoduchá, pretože sme rotovali zostavu. Stretnú sa dva tímy, ktoré budú chcieť získať titul. Trnava má výhodu domáceho prostredia, bude ich hnať vpred vypredaný štadión a neuveriteľná atmosféra. Na základnú zostavu to v prípade Vlada nebude a možno vôbec. Má malé svalové zranenie, ale nie také, aby nemohol nastúpiť v lige v Dunajskej Strede. Musíme byť rozumní a niekedy hrať aj bez kľúčových hráčov," povedal Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferencii.

Oba tímy sa stretnú druhýkrát v priebehu troch dní. V piatok nastúpili proti sebe na Tehelnom poli v zápase 7. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy. Slovan zvíťazil 1:0 po góle Aleksandara Čavriča z jedenástky, no hostia hrali v improvizovanej zostave a šetrili sily na pondelok. Kouč "belasých" očakáva, že Trnavčania vyrukujú so silovým spôsobom hry, ktorý im je vlastný. "Musíme sa na to pripraviť, ale máme dostatočne skúsené mužstvo, aby sme to zvládli. Musíme byť silní v osobných súbojoch, v ktorých je Trnava dominantná. Tomu prispôsobíme taktiku aj zostavu. Bude to zápas plný emócií, preto bude dôležité, aby sme boli disciplinovaní," uviedol Weiss st.

V tábore Slovana sa skloňuje slovo "odplata" za vlaňajšie finále. V ňom na jeho štadióne vypukla "červeno-čierna radosť", keď Spartak získal trofej po víťazstve 2:1 v predĺžení. "Každého to bolelo, musíme sa z toho poučiť a ísť do zápasu s dobrou mentalitou. Máme šancu jej vrátiť prehru a získať späť pohár, ktorý nám minulý rok vzala. Chceme vyhrať double, sme ambiciózni, celá kabína chce vyhrať. Už cítime únavu, ale to neznamená, že s ňou nevieme hrať," vyhlásil obranca Vernon de Marco.

Finále Slovnaft Cup-u má výkop v pondelok 1. mája o 15.00 h. Na zápas sa predalo približne 14.500 lístkov, zostalo ešte zhruba 400 vstupeniek do sektora Slovana, trnavská časť hľadiska je vypredaná. Do niektorých sektorov z bezpečnostných dôvodov vstupenky nepredávali, aby mohla byť vytvorená bezpečnostná zóna medzi jednotlivými tábormi. Hlavným rozhodcom stretnutia je Michal Očenáš, na čiarach mu budú pomáhať Branislav Hancko a Adam Jekkel.

Ak sa o víťazovi nerozhodne v riadnom hracom čase, nasleduje po päťminútovej prestávke predĺženie, ktoré bude trvať 2x15 minút. Ak sa ani v nadstavení (hrá sa celé predĺženie) nerozhodne, víťaza určí penaltový rozstrel.