Bojovali s časom, no napokon to stihli. Dávid Strelec je k dispozícii Slovanu Bratislava už v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov proti Maccabi Haifa.

Vedenie Slovana sa na príchod Strelca zameralo po neúspešnej snahe získať Róberta Polievku z Banskej Bystrice. „Z našej strany je všetko urobené, čakáme len na podpis Spezie. Jeden podpis, jeden mail a všetko je vybavené. Kluby sú dohodnuté, s hráčom sme dohodnutí,“ hovoril na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana Vladimír Weiss.

Reprezentant Slovenska sa nachádzal v Bratislave, no nemohol oficiálne trénovať, pretože chýbal spomínaný podpis. Vedeniu slovenského klubu sa napokon podarilo stihnúť všetky potrebné formality a Strelec by sa mal nachádzať na súpiske Slovana proti Maccabi. Prestup dnes totiž odobrila aj UEFA. Informáciu nám potvrdil aj majiteľ klubu Ivan Kmotrík starší.

To, či tréner Weiss zaradí Strelca do základnej zostavy, alebo ho využije ako žolíka z lavičky, je zatiaľ otázne. Útočník už v minulosti v Slovane pôsobil. V roku 2021 odišiel do talianskej Spezie, kde sa nepresadil. Odtiaľ putoval na hosťovanie do Regginy. Teraz prichádza do Slovana na hosťovanie s opciou na trvalý prestup.

Vo svojom bývalom klube sa tak 22-ročný futbalista pokúsi nakopnúť svoju kariéru. „Ideme mu pomôcť a verím, že si týmto príchodom pomôžeme aj my,“ komentoval Strelcov príchod Weiss.