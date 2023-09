Slovan sfúkol Svätý Jur siedmimi gólmi, no Weiss sa nezaprel: Cez polčas som musel zvýšiť hlas

BRATISLAVA - Amatéri zo Svätého Jura im nenarobili výrazné problémy! Futbalisti Slovana Bratislava pohodlne postúpili do 3. kola Slovnaft Cupu, keď účastníkovi piatej najvyššej súťaže nasúkali až 7 gólov. Napriek tomu tréner Vladimír Weiss st. (58) po zápase priznal, že musel zvýšiť hlas.

Domáci nenarobili ligovému majstrovi žiadne problémy, pričom hetrikom zažiaril obranca Richard Križan. Napriek tomu tréner belasých priznal, že v šatni musel hráčom dohovárať. „Dosiahli sme povinné pohárové víťazstvo. Bral som to predovšetkým ako dobrý tréning, aj keď cez prestávku bolo potrebné zvýšiť hlas, pretože nie všetci sme behali tak ako by sme mali. Druhý polčas bol z našej strany lepší. Dnes to bola naša povinnosť postúpiť v tomto sympatickom prostredí. Mali sme piatich reprezentantov a troch zranených hráčov, dohrávali sme aj s mladými futbalistami z juniorky,“ uviedol Weiss po zápase.

Troma gólmi ho potešil stopér Križan, no ako priznal, góly čaká najmä od ofenzívnych hráčov. „Križan má výborné načasovanie, chce, čaká na svoju šancu a tvrdo pracuje. Góly by však mali dávať aj iní, ktorí sú vpredu. Som rád, že Rišo dal tri, rovnako sa presadili David Strelec či Malik Abubakari, no od viacerých hráčov som najmä v prvom polčase očakával väčšiu aktivitu,“ priznal skúsený tréner.

Belasých čaká už o týždeň prvý zápas v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy s Klaksvikom. Ako je na tom zdravotne jeho syn? „Musíme dobre a rozumne trénovať a ísť od zápasu k zápasu. Verím, že v priebehu týždňa sa dá dokopy aj Vlado a bude k dispozícii. Trénuje totiž s tímom, aj keď ešte nie v plnej záťaži,“ dodal Weiss.