Futbalisti Slovana Bratislava neuspeli v šlágri kola na pôde DAC Dunajská Streda. Úradujúci slovenský majster po výsledku 1:3 zaznamenal prvú ligovú prehru. Ako býva zvykom po nevydarenom stretnutí, poriadne kritický bol hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st. Skúsený kouč dokonca načrtol tému svojho konca.

Slovanisti prežívajú náročný začiatok sezóny. V piatich ligových dueloch zaznamenali len 8 bodov. Futbaloví priaznivci majú ešte čerstvo v hlave debakel 2:6, ktorý utrpel najúspešnejší slovenský klub na ihrisku cyperského Arisu Limassol v odvete play-off Európskej ligy. Fanúšikom začína dochádzať trpezlivosť, čo sa ukázalo aj v Dunajskej Strede, keď opustili hosťovský sektor dvadsať minút pred koncom zápasu.

"Trocha som sa nechal uniesť ohľadom fanúšikov, ospravedlňujem sa za to. Mužstvo však treba podporiť aj keď sa nedarí. Verím, že budú fandiť ďalej. Ale dá sa to aj slušne," zneli slová Weissa k ultras.

Čakalo sa, že uplynulá reprezentačná prestávka Slovanu pomôže, mužstvo sa skonsoliduje a vybehne do boja. Na Žitnom ostrove to však bolo úplne naopak. Slovan po hodine hry prehrával 3:0 a bolo očividné, že letargia z posledných týždňov nezmizla. Weiss opäť načrtol svoju budúcnosť na lavičke bratislavského celku: "Liga sa pre nás prakticky len začala, toto všetko sa dá dobehnúť. Uvidíme, či budem mať na to čas ja, alebo niekto druhý. To je otázka budúcnosti. Mám rád tento klub, rád tu pracujem, ale keď to nepôjde, samozrejme odídem," uviedol 58-ročný kormidelník.

Bývalý reprezentačný tréner odviedol pre Slovan kus práce. Uvedomuje si, že za nepriaznivé výsledky príde kritika, rozlišuje však, od koho si ju vypočuje: "To, ako som robil, nech zvážia ľudia, novinári, klub, majiteľ, ale nie 16-ročné deti," dodatočne ragoval na kritiku od fanúšikov z "kotla".

Aj napriek nevýraznému štartu do ligy, situácia Slovana nie je nijak tragická. Oproti ostatným mužstvám má dva zápasy k dobru a v prípade víťazstiev, by sa okamžite vyšvihol do prvej trojky. Problém je však v prístupe. Weissovi chýba viac lídrov. Po zápase s DAC našiel tréner slová chvály len pre jedného zverenca: "Nie je normálne, že Džaba Kankava je stále najlepší hráč. Dáva do toho srdce, emóciu. Vyzdvihnem ho, pretože si to zaslúži. Bojuje za mňa aj klub tak, ako sa má. Keď sa k nemu väčšina mužstva nepriblíži, býva to tak, že prehráme."

V kabíne nie je veľa hráčov, ktorí by dokázala urobiť poriadok: "Nepoviem, že som prehru v Dunajskej Strede čakal, ale pravdepodobný scenár som videl už pred zápasom v kabíne. Tak, ako som ho videl pred zápasom na Cypre. Vychádzalo 11 hráčov, ktorí chceli, ale išli ako… radšej to nepoviem," pokračoval Weiss senior. "Keď nehrá môj syn, nie je tam hráč, ktorý by prejavil emóciu a kopol do dverí. Kucka aj Kankava sú fantastickí futbalisti, len emóciu musíte niekedy uhrať aj v súboji, hádať sa trošku s rozhodcom. Dať gesto, že dnes som tu a neexistuje, aby som prehral," dodal kriticky.