Bratislava - Slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava oznámil svoju prvú letnú posilu. Do belasých farieb prichádza "zradca" trnavského Spartaka Kyriakos Savvidis.

Prestúpil do tímu odvekého rivala!

Odchovanec gréckeho PAOK Solún prišiel do Slovana priamo zo Spartaku Trnava. U červeno-čiernych údajne vypustil posledné dva zápasy a svojím kolegom, ani len nepodal ruku na rozlúčku. Defenzívny stredopoliar bude vo Slovane platným hráčom a do klubu prichádza nahradiť Ucheho Agbu. Pozitívne slová na Savvidisovu adresu vyjadril aj generálny manažér Ivan Kmotrík ml. "Počas pôsobenia v Trnave dokazoval, že dosahuje kvality Slovana Bratislava. Bol pre nás teda jasnou voľbou. Pre mňa osobne to bol dokonca najlepší hráč nášho odvekého rivala. Jeho bojovnosť, líderstvo a zanietenosť bolo na trávniku radosť sledovať. Už dlhšie som si ho u nás vedel predstaviť,“ povedal optimistický Kmotrík.

Savvidis pôsobil vo farbách Trnavy od roku 2020 a bol stabilným členom Gašparíkovej jedenástky. So Slovanom sa dohodol na trojročnej spolupráci a Ivan Kmotrík sa nemôže dočkať na spoločnú spoluprácu. "So Savidisom sme sa dohodli na trojročnej spolupráci. Verím, že naša spolupráca bude úspešná a spoločne dosiahneme mnoho športových úspechov. Dnes je to však iba začiatok. Môžete sa tešiť na ďaľšie vzácne posily, ktoré postupne predstavíme. Prajem ešte peknú nedeľu všetkým našim fanúšikom."