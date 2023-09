BRATISLAVA - Na trpaslíka z Faerských ostrovov nemajú najlepšie spomienky! Futbalisti Slovana Bratislava sa v sezóne 2020/21 mali stretnúť s KI Klaksvik v 1. predkole Ligy majstrov, no duel sa napokon ani neodohral pre covid v kabíne belasých a poloamatérsky tím sa vtedy senzačne dostal ďalej. Teraz sa rovnakí súperi stretnú vo štvrtok (o 21.00 na Tehelnom poli) v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.

Vtedajší duel na Faerských ostrovoch pripomínal viac cirkus ako najprestížnejšiu pohárovú súťaž v Európe. V dobe vrcholiacej pandémie platili prísne pravidlá a keď sa v tíme Slovana objavil koronavírus, belasí mohli na sever Európy vyslať rezervný tím s mladíkmi. Lenže aj tu sa našiel pozitívny prípad a o osude predkola sa rozhodlo za zeleným stolom s tým, že Klaksvik postúpil ďalej bez toho, aby sa vôbec koplo do lopty.

Tento rok však tím z Faerských ostrovov píše úplne iný príbeh. Severania najskôr v 1. predkole šokovali maďarský Ferencváros, keď po domácej remíze 0:0 v Budapešti vyhrali rozdielom triedy 3:0. V druhom predkole si poradili so švédskym Häckenom a z Ligy majstrov vypadli až po ďalšom heroickom výkone s nórskym Molde. Napriek tomu sa Klaksvik prebojoval vôbec ako prvý zástupca svojej krajiny v histórii do skupinovej fázy niektorého z európskych pohárov a vo štvrtok sa predstaví v prvom zápase základnej skupiny Európskej konferenčnej ligy na Tehelnom poli.

Do Bratislavy zavíta aj hrdina Klaksviku z letných predkôl švédsky brankár Jonathan Johansson. Ten dal futbalu pred rokom zbohom, lenže dlho bez neho nevydržal a v Nórsku, kde pracoval ako elektrikár, si vo vlaňajšej sezóne zahral stopéra v piatej najvyššej súťaži. Johansson sa do klubu z Faerských ostrovov dostal ako slepé kura k zrnu, keďže Klaksviku sa zranili obaja brankári v júni a vedenie ho podpísalo ako núdzové riešenie.

Gólman mal pôvodne zmluvu len do augusta a na margo svojho pôsobenia si neodpustil aj niekoľko vtipných poznámok. „Ešte sa musím spýtať šéfa, či mi predĺži letnú dovolenku. Ak mi to dovolí, tak zostanem. Stále si čerpám dovolenku, no je najlepšou na svete,“ rozplýval sa pre švédske médiá. V Klaksviku ako tréner brankárov pôsobí Maďar Géza Turi. „Keď som ho videl na prvom tréningu, tak som sa chytil za hlavu, že koho mi tu poslali. Bol som nešťastný. Nevyzeralo to dobre. Tvrdo sme však pracovali a časom sa mu vrátili brankárske návyky, ktoré si počas kariéry osvojil,“ prezradil bývalý brankár pre Sportnet.