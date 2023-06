Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa po krátkom tréningovom kempe v Šamoríne presunuli na sústredenie do rakúskeho Windischgarstenu. Slovenský majster sa v Rakúsku stretne v príprave so slovinským klubom Olimpija Ľubľana a rumunským FC Universitatea Kluž. S tímom sa postupne zžíva rakúsky obranca Kevin Wimmer, ktorý má nahradiť odchádzajúceho Vernona De Marca. Asistent trénera Boris Kitka vyzdvihol prínos naturalizovaného Slováka počas štvorročného pôsobenia a očakáva, že Wimmer bude vhodnou náhradou na ľavý kraj defenzívy.

"Belasí" majú za sebou prvé tréningy, ktoré absolvovali v Šamoríne. "Po ukončení sústredenia zameraného na rozvoj kondičných parametrov, sa v Rakúsku budeme viac venovať hernému štýlu. Cieľom je sa viac venovať špecifickým herným činnostiam," uviedol pred odchodom asistent trénera Boris Kitka, ktorý už nemôže počítať so službami Vernona De Marca. Podľa slov Kitku dostal ľavý obranca ponuku z Kataru. Päťdesiatdvaročný kouč však vyzdvihol De Marcov prístup počas štvorročného pôsobenia na Tehelnom poli: "Bol naozaj top profesionál. Nehovorím iba o výkonoch na ihrisku, ale aj o tom, čo nevideli ostatní. Na štadióne bol od rána do večera, veľakrát sme ho museli doslova vyhadzovať. Klobúk dole pred ním."

Slovan reagoval na odchod naturalizovaného Slováka angažovaním Rakúšana Kevina Wimmera, ktorý počas kariéry pôsobil aj v anglickej Premier League. Tridsaťročný Rakúšan absolvoval s tímom sústredenie v Šamoríne a po príchode pociťuje v kabíne pozitívnu náladu: "Cítim sa veľmi dobre, tím je skvelý, ihneď ma prijal a každý je ku mne priateľský. Je tu veľmi dobrá mentalita a atmosféra. Je to pre mňa dôležité, teraz budem chcieť predviesť kvalitné výkony na ihrisku."

Práve Wimmer má byť na ľavom kraji obrany náhradou za De Marca, ktorý má na konte aj šesť štartov v slovenskej reprezentácii. "Kevin má veľmi dobrú ľavú nohu smerom do ofenzívy, aj keď uplynulá sezóna nebola pre neho ideálna, no v posledných zápasoch nastupoval. Má za sebou zápasy vo výborných ligách. Chceli sme na tento post ľavonohého hráča, navyše v ofenzíve je naozaj veľmi konštruktívny, keďže má výbornú prvú prechodovú prihrávku po zisku lopty a vidí dobre hru na ihrisku. Bude to výzva, aby nahradil nielen futbalovú, ale aj osobnostnú kvalitu De Marca," poznamenal Kitka.

Na konci mája informoval generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. o tom, že v klube končí brankár Adrián Chovan, ktorý však s tímom vycestoval do Rakúska. S prestupom do Bratislavy sa spája meno tridsaťpäťročného brankára Milana Borjana. Kapitán kanadskej reprezentácie sa predstavil v uplynulom roku aj na svetovom šampionáte v Katare. Záujem o hráča Crvenej Zvezdy Belehrad potvrdil aj Kitka, no nevylúčil aj inú alternatívu: "Sme v štádiu, keď sledujeme viac pozícií. Objavilo sa meno Borjana, je to takisto v rokovaniach. Každý transfer sa však môže skomplikovať. Je tam otáznik, ako sa k tomu jeho klub Crvena Zvezda postaví. Myslím si, že je dobré, aby sme mali aj alternatívy, keďže vieme, že prestupy na poslednú chvíľu sú vysoko rizikové. Avizovali sme, že sa potrebujeme posilniť, navyše Martin Trnovský sa zranil, a tak musíme toto zohľadniť. Chovan je stále náš hráč a chceme pracovať s tými, ktorí sú tu a zlepšovať ich. Snažíme sa však túto pozíciu vyriešiť čo najskôr."

Slovan bude opäť reprezentovať Slovensko aj v kvalifikácii Ligy majstrov. Žreb prvého predkola je na programe v utorok 20. júna a "belasí" pred ním figurujú medzi nasadenými tímami. "Občas viem, že si chalani na žreb stavia. Ja si však nestavím, pretože vieme, že sú tam silní súperi. Môžeme dostať majstra Švédska, Albánska či Poľska. Videli sme v minulej sezóne, čo znamená naraziť na majstra Gruzínska. Ja sa priznám, že to nejako nesledujem. Na to, aby ste išli ďalej potrebujete mať šťastie v žrebe. Ak ho máte, môžete snívať o veľkých veciach. Ak však chcete ísť ďalej, musíte prejsť cez jedného až dvoch ťažkých súperov. Môžeme snívať o niektorej súťaži, ale Európska konferenčná liga, a to, čo klub dosiahol v minulej sezóne, bol reálny vrchol. Musíme byť skromní, snívať síce môžeme, ale musíme sa pozerať reálne na to, na čo máme," uzavrel asistent trénera.

Program ŠK Slovan Bratislava na sústredení vo Windischgarstene (Rak.):

24. júna: ŠK Slovan Bratislava - FC Universitatea Kluž (Rum.)

27. júna: ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana (Slovin.)