BRATISLAVA – Nedeľňajší zápas nadstavbovej časti Fortuna ligy medzi Banskou Bystricou a Dunajskou Stredou (2:3) mal šokujúce okolnosti. Hlavný rozhodca duelu Martin Dohál (36) sa stal neslávnym hrdinom, pretože spôsobil kardinálnu chybu, ktorá sa nestala v jeho podaní prvýkrát.

Dunajská Streda prišla na stredné Slovensko potvrdiť úlohu favorita a po zaváhaní Slovana mohla navýšila náskok na čele tabuľky už na štyri body. Futbalisti zo Žitného ostrova zvíťazili 3:2. Výsledok však mohol skončiť úplne inak, keby nedošlo k hrubým chybám hlavného rozhodcu zápasu. Prvá sporná situácia prišla v 71. minúte, keď po centri od hráča Banskej Bystrice Káčeríka zakončoval Polievka a z opakovaných záberov bolo evidentné, že jeho strela skončila na ruke jedného z obrancov DAC.



Hlavný arbiter Martin Dohál niekoľko minút komunikoval s videorozhodcom, no nakoniec usúdil, že celú situáciu nie je potrebné ani len skontrolovať cez VAR a penalta sa nekopala. Ešte väčší šok prišiel v nadstavenom čase. Domáci útočník Matej Franko vyrovnal na 3:3, no gól napokon neplatil, pretože Martin Dohál krátko pred strelou fúkol do píšťalky. Hlavný rozhodca sa totiž domnieval, že situácii predchádzala ruka domáceho Ľuptáka a celú situáciu nepochopiteľne nenechal ani dohrať a tým vylúčil na možné posúdenie aj systém VAR.



Na Dohálovu adresu sa vzniesla obrovská po zápase vlna kritiky. Nie je to však prvýkrát, čo niečo podobné tento arbiter vyviedol. Dokonca, túto sezónu už raz v zápase Banskej Bystrice a Dunajskej Stredy vážne chyboval. Stalo sa tak v šestnástom kole. Vtedy v prospech Banskej Bystrice neodpískal jedenástku a tá podľahla DAC-u 1:3. Za nesprávny verdikt dostal od disciplinárky stopku na niekoľko zápasov. „Na to, že nosí odznak FIFA je to už jeho druhý prípad. Na jeseň mal takisto situáciu aj v zápase Žiliny s Ružomberkom, v ktorej odpísal pokutový kop len na základe dohadov. Našťastie VAR to vtedy zrušil. Rozhodca FIFA nemôže takéto chyby opakovať. Budeme k tomu sedieť a musíme to dôkladne prešetriť, pretože ide o závažný prípad,“ povedal pre Šport24.sk rozhorčene predseda komisie rozhodcov SFZ Marián Ružbarský.



Chyby Martina Dohála, ktorý bol po víkendovom zápase okamžite suspendovaný sú o to zarážajúce, že nie je žiadny nováčik. V prvej slovenskej lige po prvý raz pískal v apríli 2017. V aktuálnej sezóne má podľa portálu Transfermarkt na konte 21 duelov, z toho 10 vo Fortunalige, tri v Slovenskom pohári, jeden v II. lige. Keďže vlani získal aj odznak rozhodcu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), môže viesť aj medzinárodné stretnutia.