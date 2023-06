Ružomberskí futbalisti v piatok odštartovali prípravu no novú sezónu Fortuna ligy s novým trénerom Petrom Tomkom. Jeho prvým asistentom sa stal doterajší analytik realizačného tímu Marek Herčut.

V kolónke príchody a odchod zatiaľ nefiguruje žiadne meno. Do kabíny sa však po hosťovaniach vrátili Timotej Múdry (Zlaté Moravce) a Jakub Luka (Dolný Kubín). Na piatkovom zraze chýbali reprezentanti do 21 rokov Tomáš Frühwald, Alexander Selecký, Jakub Luka a Adam Tučný, ďalej Ján Maslo (trénerský kurz), Lukáš Fabiš a Tobias Bujňaček (obaja dovolenka).

Peter Tomko sa v lete 2021 pod Čebraťom posunul z postu športového riaditeľa mládeže na asistenta pri A-mužstve k Petrovi Struhárovi. Teraz tento bývalý prvoligový futbalista zaznamenal ďalší kariérny posun. "Moje pocity sú normálne, veď neprichádzam do nového prostredia. V štruktúrach ružomberského klubu pôsobím už od roku 2014. Takže sa tu cítim ako doma," uviedol Tomko. Tridsaťdeväťročný kouč naznačil aj ambície klubu: "Základnou métou je prvá šestka a od nej sa potom budú odvíjať ďalšie ciele. Intenzívne sa pracuje aj na posilách. V každej formácii sa pozeráme po jej vhodnom doplnení. Našou podmienkou však je, že to musí byť hráč do základnej zostavy."

Ružomberok odohrá pred novou sezónou sedem prípravných duelov. Svoj program otvorí už najbližšiu stredu (21. júna) s 1. FC Tatran Prešov v Bešeňovej. Generálkou bude duel proti účastníkovi najvyššej ukrajinskej súťaže Zorji Luhansk v poľskom Lubline. "Nejaké zápasy boli naplánované už počas jarnej časti a teraz sme to doladili. Máme aj súperov z prvej i druhej ligy a kvalitných zo zahraničia. V prvých troch zápasoch dostane priestor každý a potom sa budeme snažiť kryštalizovať zostavu smerom k prvému ´majstráku´. Celé prípravné leto je dobre nachystané, takže môžeme začať," uviedol tréner.

Hoci v centre dolného Liptova pokračuje "stará garda", určite dôjde k pohybom smerom dnu i von. Tréner Tomko naznačil, že nevie, či medzi žrďami MFK bude pokračovať Ivan Krajčírik. "Áno, okolo mňa sú nejaké šumy," priznal dvadsaťtriročný brankár. "Zatiaľ sa však ešte nič neriešilo, možno k tomu dôjde v priebehu pár dní. Avšak, ako som sa rozprával s agentom, už je čas sa niekam posunúť, myslím si, že už som tu odovzdal dosť," dodal.

Timotej Múdry v uplynulej sezóne hosťoval v tíme ViOn-u Zlaté Moravce a po ňom sa zase vrátil na svoju kmeňovú futbalovú adresu. "Musím sa priznať, veľmi som sa tešil na začiatok prípravy. Hosťovanie splnilo svoj zámer, aby som pravidelne hrával a teraz sa chcem pobiť o miesto v ružomberskej základnej zostave," povedal dvadsaťtriročný stredopoliar.