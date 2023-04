Ružomberok 21. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 6. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad AS Trenčín 4:1.

Ružomberok 21. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 6. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad AS Trenčín 4:1. V 21. minúte otvoril skóre Tomáš Bobček, keď hlavou do siete usmernil priamy kop, ktorý zahrával Alexander Selecký. O sedem minút neskôr brankár AS Michal Kukučka len pred seba vyrazil strelu Mateja Madleňáka a Krištof Domonkos loptu dorazil do siete – 2:0.

V 58. minúte Artur Gajdoš vydareným projektilom od žrde sa postaral o kontaktný gól – 2:1. Od 66. minúte hostia dohrávali zápas bez vylúčeného Philipa Azanga. V 73. minúte. opäť Liptákov do dvojgólového vedenia posunul Štefan Gerec. V poslednej minúte výsledok spečatil Marko Kelemen.