Kapitán banskobystrickej Dukly a čerstvý debutant v reprezentácii Róbert Polievka (26) je príkladom, že tvrdá práca prináša ovocie. Minulý rok ešte hrával v druhej lige, pred tromi týždňami už premiérovo nastúpil v národnom drese.

Ako ste začínali s futbalom?



Ako dieťa som sa stále snažil naháňať loptu. Otec bol futbalový tréner v neďalekej dedine pri Krupine. Chodil som sa pozerať na zápasy a začalo ma to baviť. Samozrejme, vždy ma v tom podporovali rodičia.

Kedy ste prišiel do Banskej Bystrice?



Začínal som v Krupine. Keď som bol malý, hrávali sme proti Dukle zápasy, oni si ma všimli a v podstate išlo o to, či dokážu presvedčiť mojich rodičov, aby som mohol ísť na internát už ako 10-ročný.

Nebola to jednoduchá zmena, boli ste ešte dieťa, ako ste to vtedy vnímali?



Našťastie bola vtedy lepšia doba ako teraz. Na druhej strane ma vyhodili ako 10-ročného na stanici a choď. Bol tam strach, že ma niekto niekde ukradne (smiech). Dobré bolo, že na internáte bolo veľa starších hráčov, čo sa mi snažili vždy pomáhať.

Nasledujúcich 7 rokov ste pôsobili v mládeži Dukly Banskej Bystrice, odkiaľ ste začali robiť prvé väčšie futbalové kroky...



Áno, v Banskej Bystrici som prešiel mládežníckymi kategóriami, kde som si pripísal premiérový ligový štart, a ako 19-ročný som odišiel do Dunajskej Stredy.

Bolo to po športovej stránke ideálne v Dunajskej Strede?



Prvý rok bol celkom dobrý. Hrával som. Potom sa v rýchlom slede vystriedali dvaja tréneri a každý kouč má inú filozofiu, chce iných hráčov. Už som dostával menej šancí, ako by som si predstavoval.

Z Dunajskej Stredy ste na krátky čas odišli do Podbrezovej a následne ste sa v roku 2017 upísali Žiline, ako to vzniklo?



Zavolal mi tréner Guľa, vtedy získala Žilina titul, čiže som neváhal ani sekundu a pobral som sa pod Dubeň. Bral som to ako novú šancu v kariére. Určite to nebolo zlé ani v Dunajskej Strede. Mesto žije futbalom, už v tom čase chodilo na zápasy 10-tisíc ľudí. Ak sa tam hráčovi darí, nosia ho na rukách, ak to nejde, je to oveľa horšie.

