Nedeľňajší šláger Fortuna ligy medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava (2:3) mal kontroverzný priebeh kvôli hrubých chybám hlavného rozhodcu Filipa Glovu (35). Šéf komisie rozhodcov Marián Ružbarský vysvetľoval, ako k tomu vôbec mohlo dôjsť a prečo pochybili aj arbitri pri systéme VAR.

Prvou inkriminovanou situáciou bol nesprávne neuznaný gól útočníka Slovana Malika Abubakariho. V úvodnej štvrťhodine vyrovnal na 1:1. Zásah neplatil kvôli údajnej ruke Vernona De Marca. Druhú situáciu vyhodnotili v neprospech Dunajskej Stredy. Po ruke Lucasa Lovata za stavu 1:1 mala mať výhodu pokutového kopu. Plynula 60. minúta. Tréner domáceho tímu Guľa to označil za moment zápas. „Gól Slovana, ktorý neplatil mal určite platiť. Nejednalo sa o ruku, pretože De Marco ju mal pri tele, bola v prirodzenej polohe a nerozširovala telo. Nemal tam byť ani zásah VARu. Čiže tam došlo tiež k pochybeniu. Ku druhej veľkej chybe došlo pri ruke Lovata. Mal tam byť jednoznačne nariadený pokutový kop, pretože sa jednalo o zakázanú hru rukou. Mal ju v neprirodzenej polohe,“ povedal pre Šport24.sk šéf komisie rozhodcov Marián Ružbarský.



Toho sme sa pýtali na vysvetlenie toho, ako je možné, že došlo k takýmto pochybeniam aj napriek tomu, že hlavnému rozhodcovi pomáhali pri verdiktoch aj kolegovia pri systéme VAR. „Na to sa musíte spýtať rozhodcu Glovu. Pýtal som sa ho na to a nevedel mi to vysvetliť. Pravdepodobne išlo o skratové rozhodnutia. Osobne to tiež nechápem. Na seminároch to majú podrobne vysvetlené, ako majú podobné situácie posudzovať, pretože aj v európskych súťažiach je problém s rukami. Každý ten výklad asi vníma inak a sú hlasy aj inde, že by to bolo potrebné zjednodušiť,“ vysvetľovať šéf komisie rozhodcov.



Ružbarský sa vyjadril aj k obvineniam, že rozhodca Glova cielene pomáhal svojimi verdiktami Slovanu. „Počúvam z každej strany, že rozhodcovia tlačili Slovan. Nie je to pravda, pretože sa urobila chyba na jednu a aj druhú stranu. Neznie to dobre, ale poškodené boli obidve družstvá. Nikto preto nemôže povedať, že to bolo tendenčne pre jedného z aktérov. V každom prípade to nie je ospravedlniteľné,“ zdôraznil pre náš portál.



Predseda našej rozhodcovskej komisie ozrejmil aj to, aký osud čaká momentálne jedného z najšpičkovejších slovenských arbitrov. „Budeme postupovať ako v minulosti. Na zasadnutie komisie si predvoláme rozhodcov z tohto stretnutia, vypočujeme si ich názory a pohľady na dané momenty. Každý za svoje chyby nesie zodpovednosť. Sú to medzinárodní rozhodcovia a nemalo by sa im to stávať, nároky na nich musia byť vyššie. Na Glovu sa prišiel pozrieť aj jeho mentor zo Španielska pán Marin a určite rozhodca stretnutia z tohto pohľadu nie je spokojný zo svojim výkonom aj keď sa určite snažil podať čo najzodpovednejší výkon,“ prezradil pre náš portál Marián Ružbarský.



Ten napokon priznal, že chyby patria k rozhodovaniu zápasov. Druhým dychom však dodáva, že Glova si mohol poriadne zavariť aj na medzinárodnom fóre. „Na tento zápas sme vyberali to najlepšie, čo sme mali. Dopredu sme očakávali, že to bude náročný zápas. Glova zvládol viacero ťažkých zápasov na domácej a hlavne európskej scéne. Poviem to tak, že každý robí chyby. Aj hráči a aj rozhodcovia. Nikto nie je dokonalý a žiaľ chyby patria k futbalu. Horšie však je, že sa dejú aj so systémom VAR. Za ním sedel náš najskúsenejší rozhodca na VAR, pán Očenáš. Preto ma vo výsledku mrzí, že došlo k dvom veľkým chybám,“ dodal.