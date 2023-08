Do kádra futbalistov bratislavského Slovana by v dohľadnom čase mohol pribudnúť zaujímavý futbalista. Podľa informácii na Twitteri od známej stránky Geo team, ktorá podrobne sleduje futbal v Gruzínsku, má tréner Vladimír Weiss eminentný záujem o útočníka španielskeho Alavesu Giorgiho Gagua.

Dvadsaťjedenročný futbalista nastúpil vo všetkých zápasoch Gruzínska na nedávnych ME do 21 rokov v základnej zostave a strelil jeden gól Portugalsku. Na domácom šampionáte sa so spoluhráčmi prebojoval senzačne až do štvrťfinále, v ktorom vypadli s Izraelom po jedenástkovom rozstrele.

Podľa informácii na Twitteri má o služby mladého gruzínskeho zakončovateľa eminentný záujem tréner Slovana Vladimír Weiss. Zdroj: Twitter/Geo Team

Iniciátorom prestupu je podľa spomínaného portálu tréner belasých Vladimír Weiss. Gagua je kmeňovým hráčom účastníka španielskej La Ligy Deportiva Alavés, minulú sezónu strávil na hosťovaní v Reale Unión. Jeho trhová hodnota je podľa portálu transfermarkt.com približne 300-tisíc eur.