Pred finálovým duelom Slovenského pohára vo futbale rezonovalo najmä slovo odplata. Slovan chcel vrátiť Trnave prehru z domáceho trávnika z uplynulého ročníka a odplata bola aj motívom úvodnej choreografie fanúšikov hostí. Trofej napokon po triumfe 3:1 po predĺžení zdvihli nad hlavu hráči Spartaka.

Pondelkový sviatočný súboj na štadióne Antona Malatinského veľa futbalovej krásy nepriniesol. Spartak mal v prvom polčase územnú prevahu, no hralo sa väčšinu medzi šestnástkami. Dvanásť minút po prestávke sa však presadil Green a Slovan bol do 85. minúty pán na ihrisku. Potom však prišiel vyrovnávajúci gól Taiwa a predĺženie mala už v rukách Trnava. "Ak by sme nehrali na domácom ihrisku, tak tento zápas určite neotočíme," povedal Jakub Paur, ktorý prišiel na ihrisko v 80. minúte a o polhodinu neskôr rozhodol presnou hlavičkou. Trnava zahrala aut nakrátko, Savvidis poslal center do šestnástky a Paur poslal poslal loptu do siete. "Išiel som na ihrisko s tým, že chceme so zápasom niečo urobiť. Chcel som zobrať na seba zodpovednosť. Dostal som krásny center od Saviho. Chceli sme zápas otočiť, to sa podarilo. My sme si hovorili, že v prvom polčase budeme hádzať dlhé auty, v druhom sme chceli hrať aj nakrátko," dodal strelec druhého gólu Spartaka.

Paur bol v piatkovom ligovom derby na Slovane smutný, práve po jeho zákroku kopal Slovan pokutový kop a zásluhou Čavriča uspel 1:0. Teraz sa hráčovi Trnavy hodnotil duel oveľa lepšie. "Je to úžasné. V piatok som si búchal o stenu, dnes som si ju búchal o hlavu a do tej správnej siete. Viem, čo toto pre Trnavu znamená a pre fanúšikov. Je to moje tretie finále a prvé úspešné. V mojej futbalovej kariére to pre mňa veľa znamená, som veľmi šťastný. Chcem si užívať oslavy."

K triumfu súpera sa vyjadril aj sklamaný Trnovský

Domáci ešte v závere premenili pokutový kop, konečný výsledok uzavrel Twardzik. Brankár Slovana si pri jeho pokuse siahol na loptu, ale tá napokon s pomocou žrde skončila v bránke. "Ťažko sa hodnotí momentálne takýto zápas. Chce som ho vyhrať, splnil by som si sen. Ale taký je futbal, bohužiaľ," povedal Trnovský.

Brankár Slovana nebol spokojný s tým ako jeho spoluhráči zareagovali pri rozhodujúcom góle: "Celá situácia sa začala autom, mali sme rozobratých hráčov, nechápem, ako sme potom mohli nechať jedného voľného. Myslel som si, že sa nám potom ešte niečo podarí, ale bohužiaľ. V predĺžení nechcel nikto urobiť chybu, čakali sme na príležitosť. Veril, som, že to zvládneme, keďže sme v tejto sezóne hrali dosť predĺžení."

Trnovského po zápase fanúšikovia Slovana vytlieskali, v uplynulom období si ich výkonmi naklonil na svoju stranu. V lete mu však v Slovane skončí zmluva. "Momentálne sa sústreďujem na každý tréning a zápas. Ja trénerovi ďakujem za šancu a čo bude v lete uvidíme," dodal.

Tréner Weiss si taktiež svojho zverenca zastal

V prvom polčase mal najväčšiu šancu Trnavčan Ofori, no Trnovský sa blysol bravúrnym zákrokom. "Aj pri tomto zákroku Martin ukázal, prečo je teraz naša jednotka," povedal po stretnutí tréner Slovana Vladimír Weiss starší.