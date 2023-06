Futbalisti Podbrezovej odštartovali v stredu podvečer letnú prípravu na sezónu 2023/2024 na tréningovom ihrisku vo Valaskej. Na úvodnom zraze sa hlásilo trénerovi Romanovi Skuhravému 21 hráčov.

Káder už teraz prechádza niekoľkými zmenami. Odišli Matej Oravec, Boris Godál (ukončenie spolupráce), Matej Luksch (ukončenie hosťovania), Vladimír Kukoľ (koniec kariéry, stane sa asistentom trénera v U19 v Podbrezovej), Dávid Ovšonka, Richard Hečko, Alex Molčan (hosťovanie FK Pohronie). Podbrezovčania hlásia nateraz tri príchody. Z MTK Budapešť je na skúške James Weir a dvoma posilami sa stali Mahmadu Bayo z FC Tallinding a Rizwan Sanusi z FK Pohronie. Nateraz nie je v kádri Moussa Sangaré pre administratívne problémy. V klube hľadajú ešte dvoch nových krídelníkov.

"Chceme byť lepší ako vlani. Nemyslím však na konkrétne umiestnenie. Radi by sme lepšie bránili a mali lepšie ofenzívne čísla. Zvládali zápasy lepšie, aby sme nemali výkyvy. A uvidíme, či to bude stačiť na lepšie umiestnenie. Počítam, že po postupe Košíc bude liga vyrovnanejšia. Vidíme, akým spôsobom posilňujú mužstvá Dunajská Streda a Trnava. To nie je v našich možnostiach. V realizačnom tíme hľadáme cesty ako káder okysličiť, čo nie je jednoduchá práca. Máme danú cestu a po nej tvrdošijne pôjdeme," vyjadril sa tréner Podbrezovej Roman Skuhravý, ktorý počas krátkej prestávky po skončení vlaňajšej sezóny oženil staršieho syna a trávil chvíle s rodinou.

Krátku pauzu si snažil mimofutbalovým životom spríjemniť aj kapitán Mikuláš Bakaľa. "Pauzu som si užil, prešlo to veľmi rýchlo, keďže prvý týždeň som strávil s rodinou, potom sme sa presunuli s chalanmi na dovolenku na Malorku, kde sme si osem dní oddýchli úplne od všetkého, aj mentálne, aj fyzicky. Oddych bol krátky, ale výživný," povedal.

Bakaľa rovnako ako tréner Skuhravý pomýšľa na herné i výsledkové zlepšenie v sezóne 2023/2024 oproti vlaňajšej. "Viem, v čom sa mám individuálne zlepšovať. Ako tím chceme byť lepší než minulú sezónu. Čaká nás veľa roboty, musíme to podporiť svojou pracovitosťou a zlepšiť sa vo všetkom, v čom sa len dá. Musíme ešte lepšie brániť, byť kvalitnejší a precíznejší v defenzíve a byť nebezpečnejší v útoku, vytvárať si viac situácií pred súperovou bránkou," dodal.

Podbrezovčania odohrajú počas letnej prípravy minimálne sedem prípravných zápasov a to aj s tímami z Čiech a Maďarska.