Novým trénerom futbalistov MFK Zemplín Michalovce sa stal Peter Struhár. Vo funkcii nahradil Mareka Petruša, ktorý sa s vedením klubu v utorok dohodol na ukončení spolupráce. Michalovciam patrí v Niké lige po 7. kole posledné 12. miesto, keď získali jediný bod, pričom v šiestich stretnutiach za sebou prehrali.

Struhár naposledy viedol Ružomberok, s ktorým v sezóne 2021/22 v najvyššej súťaži obsadil druhú priečku. "Boli to veľmi rýchle a korektné rokovania. Som rád, že sme stihli dať dokopy realizačný tím. Presvedčilo ma to, že som tu videl tím, ktorý by sa mal pohybovať v tabuľke inde, ako je aktuálne. Hráčsky potenciál je tu dobrý. Treba zastabilizovať obranu a nájsť správnu zostavu. V Michalovciach sa vždy každému súperovi hralo ťažko. To by sme chceli prinavrátiť a začať získavať body. Čaká ma premiéra v Ružomberku, kde to bude veľmi náročné. Bude to pre mňa špecifický zápas, keďže som tam donedávna pôsobil. Verím, že stihneme dobre pripraviť mužstvo a dosiahneme dobrý výsledok," povedal Struhár pre oficiálny klubový web Michaloviec.

Jeho asistentom sa stal 44-ročný Patrik Durkáč (naposledy pôsobil ako asistent Petra Hlinku v Prešove). Brankárov bude mať pod palcom o dva roky mladší Maroš Ferenc, ktorý bol uplynulé dve sezóny trénerom brankárov v Trenčíne.