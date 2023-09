Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v piatkovom dueli 8. kola Niké ligy.na ihrisku FC Košice 3:0. Upevnili si tak pozíciu lídra tabuľky, na konte majú 19 bodov. Žilina, ktorú v nedeľu čaká duel na ihrisku Slovana Bratislava, stráca na Trenčanov štyri body. Košičania majú po siedmich dueloch sedem bodov a aj po víkendových dueloch budú na 10. mieste.

Trenčania od prvých minút potvrdzovali výbornú formu z úvodu sezóny. Už v 5. minúte sa radovali z gólu, no Gong sa tešil predčasne, keďže jeho zásahu predchádzal dotyk lopty rukou. V 22. minúte už išli do vedenia, keď si obranca domácich Jakubko v snahe odvrátiť loptu strelil vlastný gól. Hostia mali v prvom polčase viac z hry a prevahu potvrdili v 44. minúte, keď Gong strelou spoza šestnástky prekonal Kiru - 0:2. V druhom polčase aktívnou hrou bránili dvojgólový náskok a hrozili aj v ofenzíve. Od 77. minúty viedli už 3:0 po signále z priameho kopu, po ktorom obranca Mizerák nešťastne stečoval loptu do vlastnej bránky.