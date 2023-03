PODBREZOVÁ - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vyhrali v dueli 2. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 2:1. Dotiahli sa tak na rozdiel jedného bodu k lídrovi tabuľky DAC D. Streda, ktorý mal k dobru večerný domáci zápas so Spartakom Trnava.

FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

Góly: 45. Kabongo – 40. De Marco, 52. Green

V prvom polčase mali viac šancí i aktivitu na kopačkách domáci futbalisti, ale do vedenia išli hostia po priamom kope Weissa, keď Ludha s námahou loptu vyrazil a do siete ju upratal z kraja päťky De Marco. ´Železiari´ odpovedali tesne pred prestávkou Kabongom, ktorý zostal nepokrytý za malým vápnom a pohodlne zakončil. Na začiatku druhého dejstva Weiss poslal dlhú loptu za obranu súpera, Ludha vybehol mimo šestnástku, nezvládol súboj s Greenom, ktorý tak rozhodol gólom do prázdnej bránky.