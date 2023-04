DUNAJSKÁ STREDA - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v piatkovom zápase 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad FK Železiarne Podbrezová 2:1, keď v druhom polčase pri presilovke o jedného hráča otočili nepriaznivý stav stretnutia. DAC má na čele tabuľky šesťbodový náskok pred Slovanom, ktorý má k dobru nedeľný duel s Bystricou.

Celý zápas sa hral v hustom daždi. Duel sa poriadne ani nezačal a Podbrezová už utíšila MOL Arénu. Ďatko poslal v 3. minúte výborný center do pokutového územia a Pavúk hlavou usmernil loptu do siete - 0:1. Vyrovnať mohol Nebyla v 7. minúte, ale z desiatich metrov netrafil bránu. O dve minúty neskôr skóroval Káčer, no VAR odhalil ofsajd a gól neuznal. Dunajská Streda v prvej štvrťhodinke inkasovala, nedala dve tutovky, navyše prišla o zraneného Niarchosa. Blízko ku gólu bol v 34. minúte domáci Andzouana, ktorý strelou z 20 metrov trafil ľavú tyč.

Druhý polčas začali šancou hostia, Ďatko z blízka prestrelil bránu. V 49. minúte videl Faško za faul na Ramadana druhú žltú kartu a v zápase predčasne skončil. Domáci zapli na plné obrátky a vyrovnanie prišlo v 58. minúte, strelu Andzouanu Ludha ešte vyrazil, ale Dimun doklepol loptu do brány. Domáci sa ďalej tlačili dopredu a vyplatilo sa. Kalmár v 72. min sklepol loptu Dimunovi, ktorý z hranice šestnástky trafil do siete. Boli to jeho prvé presné zásahy v sezóne.