Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotňajšom zápase 21. kola Fortuna ligy na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 a prišli o prvé miesto v tabuľke. Na čelo sa dostala o bod Dunajská Streda, ktorá zdolala Skalicu 2:1.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 53. Križan (vl.) - 25. Weiss

Moravce i Slovan si predĺžili série nerozhodných výsledkov. Pre domácich to bola štvrtá remíza za sebou, pre "belasých" tretia. Slovan sa ujal vedenia v 25. minúte, keď sa z priameho kopu presadil Vladimír Weiss. ViOn vyrovnal so šťastím osem minút po zmene strán, centrovanú loptu si zrazil do vlastnej siete Richard Križan. Moravce po remíze stratili šancu na prienik do najlepšej šestky.