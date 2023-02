TRNAVA - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 21. kola Fortuna ligy na svojom ihrisku nad AS Trenčín 3:2. Domáci viedli po prvom polčase už 3:0, no z jasného duelu bola nakoniec dráma, keď sa hostia v druhom polčase dotiahli na rozdiel gólu.

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 3:2 (3:0)

Góly: 3. Twardzik, 6. Ofori, 40. Taiwo - 60. Gajdoš (z 11 m), 64. Kupusovič

Spartak v prvom polčase dominoval a vypracoval si trojgólový náskok. Už v šiestej minúte vyhrávali "andeli" 2:0, keď sa najprv z päťky presadil Twardzik a po ňom skóroval technicky aj Ofori. V závere prvého dejstva podbehol dlhý Takáčov nákop brankár Vozinha, jeho chybu využil Taiwo a do prázdnej bránky pridal tretí gól Trnavy. Po hodine hry však po faule Ujlakyho na Kozlovského znížil z penalty Gajdoš a krátko na to vrátil Trenčín do zápasu po krížnej strele Mičudu gólovým sklzom Kupusovič. Z jednoznačného zápasu vznikla dráma, ale hosťom sa už vyrovnať nepodarilo. V závere ešte prišli o vylúčeného Hollého, ktorý videl po šarvátke druhú žltú kartu.