V piatkovej predohrávke 4. kola futbalovej Niké ligy zdolala Banská Bystrica doma Skalicu 2:1 a tretíkrát za sebou bodovala, keď tentoraz otočila nepriaznivý stav z 0:1. Hostia prehrali tretí duel v sérii.

Do vedenia išli už v deviatej minúte Záhoráci, keď si prudkú prihrávku Vlaska i po teči Rudzana napokon Uhrinčať nešťastne zrazil do vlastnej bránky. Bystričania rýchlo odpovedali po práci Rymarenka a jeho prihrávke pred bránku, kde za malým vápnom medzi štyrmi protihráčmi dobre operoval i zakončil Arevalo. Po vyrovnanom prvom polčase zahodil na začiatku druhého stopercentnú šancu hosťujúci Matejov, voľný v šestnástke totiž prestrelil bránku. Gólových príležitostí výrazne ubudlo, no v 83. minúte mali domáci šťastie, pretože tvrdá strela Ľuptáka z diaľky po teči Ranka skončila napokon v sieti.