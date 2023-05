Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2. "Belasí" si vďaka zisku troch bodov upevnili pozíciu lídrov. O triumfe hostí rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu z jedenástky Vladimír Weiss ml.

Po triumfe sa k duelu vyjadril aj autor víťazného gólu "Ja som o tomto zápase sníval, keďže takéto duely hrám najradšej. Trénoval som prakticky iba včera. Ten moment, ktorý sa stal, som si vysníval, a preto som to aj urobil. Som rád, že to vyšlo tak, ako to vyšlo. Ešte nás čakajú dva zápasy, ale vedel som, že som dostal piatu žltú kartu pri oslave druhého gólu, a že v Bystrici hrať tak či tak nebudem," povedal Vladimír Weiss ml.

Po zápase prehovorili aj tréneri oboch mužstiev

"Zápas roka pre obe mužstvá v danej situácii. Vyhrali sme v ťažkom zápase, náročnom prostredí, sme spokojní. Dunajská Streda hrala dobre, my sme spravili prvú chybu, keď sme inkasovali. Potom sa tím vrátil do zápasu. Prekombinovali sme trochu zostavu, zmenili sme systém zo 4-4-2 na 4-3-3 s Čakvetadzem viac v strede. Ďakujem ľuďom za skvelú kulisu, obom tímom za skvelý zápas. Boli tam veci, ktoré nemuseli byť, ale to už všetko patrí k veľkým zápasom vo futbale. Vyhrali sme, ale ešte nie je koniec. Upozornil som aj hráčov, že ešte nie je dôvod na oslavy. Vladova druhá žltá karta bola zbytočná, ale priniesol zápasu rozhodujúci moment, na ktorý som ho poslal, pretože nie je stopercentne fit. Chybu si s ním vysvetlím, ale je to on, v týchto rokoch ho už ťažko zmením, ale aj emócie a takéto veci patria k futbalu," uviedol Vladimír Weiss st.



"Jeden z najväčších rešpektov, ktoré mužstvo môže mať je, keď ho vytlieska celý štadión po prehre s rivalom. To, že sa po takomto zápase musíme baviť o rozhodcovi, je hanba. Viem, že sa to deje v zahraničí, v Lige majstrov, ale choďte sa pozrieť na záznam. Keď máme VAR a on sa ide pozrieť a povie nie, je to hanba. Spravil sa z rozhodcu Dohála precedens, ktorý je podľa mňa ´zatvorený v Alcatraze´. Z jedného človeka sa urobí precedens a teraz, v tak výbornom zápase, so skvelými hráčmi na ihrisku, rozhodne takto situáciu jeden človek. Je to veľká škoda, pretože nikto nehovorí, že by sme boli majstri, pretože ešte sú dve kolá, ale toto je situácia, o ktorej treba diskutovať a nie ju zametať pod koberec. Treba ju reálne pomenovať, treba pustiť záznamy, ktoré sa nepúšťajú na Voyo alebo v iných situáciách, keď hrá náš najväčší rival, vtedy sa nepúšťajú tieto záznamy. Ja už čakám, že bude čiernobiela televízia a to je to, čo mi prekáža," reagoval tréner Dunajskej stredy Adrián Guľa.