BRATISLAVA – Metropolu východu čaká po dlhých rokoch veľký futbalový sviatok. Futbalisti FC Košice, ktorí postúpili v minulej sezóne do našej najvyššej súťaže sa už nevedia dočkať úvodného duelu. „Koňare“ privítajú v šlágri majstrovský Slovan Bratislava. Na „belasých si veria.

Najvyššia súťaž sa v Košiciach hrala naposledy v sezóne 2014/2015. Po nej vtedajší MFK Košice nedostal licenciu kvôli nesplneniu finančných kritérií a zo súťaže ho vylúčili. Nahradili ho Michalovce. Dnes je však všetko úplne inak a FC Košice sa vracajú do Niké ligy po dlhých ôsmych rokoch so vztýčenými hlavami. Nečudo, v minulom ročníku sa stali majstrami II. ligy.



Najväčší rozdiel je oproti minulosti zdravá ekonomická situácia a neporovnateľne lepšie klubové zázemie. „Sme nováčikom súťaže a vstupujeme do nej pokorne. Radi by sme boli platným účastníkom Niké ligy a primárne sa zachránili. Všetko, čo dosiahneme navyše, nás určite poteší. Košice majú svoje meno a uvedomujeme si, že aj na nás sa budú chcieť súperi vytiahnuť,“ povedal generálny riaditeľ FC Košice Pavol Turczyk.



Metropolu východu čaká dnes večer veľký futbalový sviatok, pretože hneď v úvodnom kole novej sezóny privítajú majstrovský Slovan Bratislava. Eufória v meste je veľká, čo dokumentuje vypredaný štadión. Takmer 6-tisíc lístkov sa vypredalo iba za dva dni.

„Celá kabína sa na sobotňajší štart ligy veľmi teší. Sme radi, že tribúny budú plné. Slovan je silný súper, ktorý má teraz nahustený program, ale práve to môže byť naša výhoda. Takisto verím, že v sezóne budeme tešiť divákov kvalitnými výkonmi a že budeme platným klubom ligy,“ nechal sa počuť odhodlaný kapitán Erik Pačinda.



Košice naposledy privítali „belasých“ ešte na legendárnom štadióne pod Čermeľom. Ten už momentálne okupuje miesta Lokomotíva Košice. Naopak, v metropole východu sa tešia z novučičkého štadióna, ktorý má momentálne kapacitu 5836 miest. Po kompletnom dokončení, ktorá sa predpokladá na jar 2024 bude mať kapacitu až 12 658 divákov. Odhadovaná výška investície Košickej futbalovej arény, v ktorej sa bude hrať aj EURO 2025 hráčov do 21 rokov je 25 miliónov eur. Aj z tohto pohľadu sa za osem rokov, čo v Košiciach nebola najvyššia súťaž urobila veľa pozitívneho.