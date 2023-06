Nováčik Fortuna ligy so zvučnou posilou: Prichádzajú s ním obrovské skúsenosti, hlásia v klube

Slovenský futbalový brankár Matúš Putnocký podpísal ročný kontrakt s nováčikom Fortuna ligy FC Košice. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

"S Matúšom k nám prichádzajú obrovské skúsenosti, ktoré môže odovzdávať spoluhráčom. Potrebovali sme vyriešiť ešte jedného brankára. Počas sezóny môže dôjsť k rôznym situáciám a my chceme byť pripravení. Matúš je kvalitný brankár, ktorý má odchytané množstvo zápasov v našej a poľskej lige. Je to východniar, chytal v Košiciach a aj to zavážilo, že sme sa relatívne rýchlo dohodli na zmluve," uviedol generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk.

Putnocký už v Košiciach v minulosti pôsobil tri sezóny, v slovenskej lige hral aj za Slovan Bratislava, s ktorým získal tri majstrovské tituly, Nitru a Ružomberok. Za sebou má osem sezón v najvyššej poľskej súťaži, v ktorej nastupoval za Ruch Chorzów, Lech Poznaň a Slask Vroclav. Do Košíc prišiel ako voľný hráč, v sezóne 2022/2023 bol hráčom poľského Sandecja Nowy Sacz.