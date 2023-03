Komisia rozhodcov SFZ v pondelok rozhodla o treste pre arbitra Martina Dohála, ktorý svojou chybou pripravil o body Banskú Bystricu. Samotný rozhodca sa vyjadril k celej situácii a prezradil, aké náročné boli pre neho posledné dni.

Komisia rozhodla o tom, že Dohál, ktorý viedol stretnutie 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy, v ktorom Banská Bystrica prehrala s Dunajskou Stredou 2:3, si ďalších šesť zápasov nezapíska. S informáciou prišla RTVS, pre ktorú to porvrdil predseda KR Marián Ružbarský.Aký je celý trest pre chybujúceho rozhodcu a, či ho uvidíme rozhodovať zápasy Fortuna ligy zistíte v priloženej GALÉRII TU!

Keď vám niekto želá smrť, tak to zanechá stopu

Krátko po tom, čo bolo rozhodnuté o treste sa k celej situácii vyjadril aj samotný aktér. "Mám za sebou náročný týždeň, aj čo sa týka ľudí, ktorých nepoznám, to ma veľmi mrzí, lebo keď človeku niekto želá smrť, tak to na ňom zanechá stopu. Teraz si trošku oddýchnem od futbalu, trocha si vyčistím hlavu a život pôjde ďalej", povedal v rozhovore, ktorý zverejnila RTVS na svojom Facebooku Martin Dohál.

Už nebola cesta späť

Podľa KR SFZ sa mal Dohál dopustiť najväčšej chyby v závere stretnutia, keď nesprávne posúdil ruku a vzápätí neuznal vyrovnávajúci gól Banskej Bystrici. "Chcel by som sa verejne ospravedlniť hráčom Banskej Bystrice, pretože ich moje rozhodnutie stálo body. Najmä z toho dôvodu, že môj verdikt prišiel skoro, keby prišiel o sekundu neskôr, tak by mi mohol pomôcť kolega za VARom, bohužiaľ takto už som to nevedel vrátiť späť. Uvedomil som si to vo chvíli, kedy nebola cesta späť...", zakončil rozhodca.